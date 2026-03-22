Acuerdo UE–Mercosur: Paraguay ratifica, pero advierten normativas

Este acuerdo, que fue negociado durante 25 años, busca mejorar el intercambio de productos industriales de la UE y agrícolas de los países de Sudamérica. Sin embargo, en este último punto, desde el sector agroexportador persisten cuestionamientos respecto a algunas exigencias, aunque reconocen que, más allá de esas inquietudes, el intercambio comercial representa una oportunidad.

El director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, señaló que el acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados contempla, en su redacción, los puntos que Paraguay había reivindicado. Asimismo, mencionó que previamente mantuvieron una reunión con la Comisión Permanente del Congreso, donde se destacó este aspecto.

Indicó que, afortunadamente, el Congreso nacional ratificó el acuerdo en línea con lo realizado por los demás países miembros del Mercosur.

De contramano a lo establecido

No obstante, advirtió que la Unión Europea “está tejiendo una maraña de normativas propias” que “parecieran ir de contramano” a lo establecido en el acuerdo, tanto por las salvaguardas como por las nuevas medidas en análisis.

Contó que ahora se está analizando otro texto que tiene relación con el uso del aceite de soja para biodiésel. Alegó que desde el bloque lo denominan cambio de uso indirecto de la tierra, algo que, según el directivo, no tiene sustento científico, sino que responde al principio precautorio, que Paraguay rechazó al no adherirse al Acuerdo de Escazú.

“Iremos identificando obstáculos”

“Creemos que debemos avanzar con la asociación comercial, pero en el camino iremos identificando los obstáculos. Es posible que algunos sectores tengan mayores facilidades para acceder al mercado de la Unión Europea, pero en otros casos pareciera que se buscan más trabas que facilitar el comercio”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), Luis Tavella, manifestó que es importante avanzar con la asociación comercial, considerando que fue negociada durante varios años. Si bien reconoció que surgirán inconvenientes, confía en que podrán resolverse.

Más experiencia en mercados

“Hoy tenemos más experiencia en la apertura de mercados, ya que estamos exportando a destinos que antes eran inimaginables, como Asia, Europa, India o Rusia. Existe un mayor conocimiento en la colocación de carne y granos, por lo que creo que podemos negociar cuando se presenten trabas en algún mercado”, destacó Tavella.

Según las autoridades del Gobierno, el tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los dos bloques que reúnen el 30% del Producto Interno Bruto mundial y más de 700 millones de consumidores.

30% del PIB mundial

Eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los dos bloques, que reúnen el 30% del PIB mundial y a más de 700 millones de consumidores.