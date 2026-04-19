Mercado de valores reporta desaceleración

La Bolsa de Valores de Asunción (BVA) registró operaciones por G. 13,3 billones (aproximadamente US$ 2.094 millones al cambio actual) en los primeros tres meses del año, con un incremento de 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior, el cual se ralentizó significativamente desde el crecimiento de 17% con que había cerrado el 2025, según los datos presentados recientemente por Cadiem Casa de Bolsa. El economista y presidente de la entidad, César Paredes, detalló que el primer trimestre de 2026 estuvo marcado por una desaceleración del dinamismo en el mercado de valores, en un contexto de incertidumbre generada por situaciones internacionales y locales. Citó que las operaciones bursátiles sumaron G. 4 billones (unos US$ 671 millones), el monto más bajo del último año, y al comparar con el volumen de marzo de 2025 se observa una reducción de 11,7%.

Comportamiento del mercado

En lo que respecta al comportamiento por mercados, detalló que las emisiones de títulos tuvieron una pausa en el fuerte crecimiento que experimentaron durante los primeros dos meses del año. Tras niveles de expansión interanual de 210,4% en enero y 95,3% en febrero, marzo reportó una significativa caída de 11,8%. En cuanto al mercado secundario o la negociación de títulos, ya previamente emitidos en la Bolsa anotó a su vez un segundo mes consecutivo de reducción interanual. La caída aquí se agravó desde el nivel de 2,7%, que se observó en febrero, a 11,5% en marzo,

El volumen acumulado en este mercado asciende a G. 11,7 billones para el cierre del trimestre, con montos de operaciones mensuales que disminuyeron ininterrumpidamente desde los G. 4,3 billones registrados en enero, a G. 3,9 billones en febrero, y G. 3,5 billones en marzo.

Las operaciones en guaraníes volvieron a ser mayoría en el dinamismo bursátil de marzo de 2026, con una incidencia de 65%, similar a los meses previos. Las denominadas en dólares estuvieron en el 35% restante. Los bonos fueron los instrumentos más negociados, con una participación de 98,5%; seguidos de las acciones (1,1%) y los fondos de inversión (0,4%).

Impacto de la incertidumbre y la “economía de guerra”

Este menor dinamismo que tuvo la BVA en marzo pasado se relaciona con la cautela a la que se acogieron los agentes económicos como consecuencia de la incertidumbre que generan situaciones globales e internas, precisó el presidente de Cadiem Fondos.

En el plano internacional, detalló que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán tiene efectos que aún no se terminan de dimensionar y su evolución todavía es incierta.

A nivel local, mencionó que igualmente se vivió un ambiente álgido debido a la utilización del término “economía de guerra” por parte del exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos en medio del atraso en el pago de las deudas a empresas proveedoras del Estado y a puertas de las elecciones municipales, en un año en que se debe volver a la regla de déficit fiscal de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

“La situación de la guerra en Irán genera incertidumbre en cuanto a la logística, el costo del combustible. Hay sectores que son muy dependientes del costo del combustible. Es un tema transversal. Por suerte, ya culminó la cosecha de la soja (campaña 2025/2026), o hubiera sido un golpe muy fuerte para el sector agrícola”, expresó César Paredes.

La cifra más baja

Operación bursátil sumó G. 4 billones (US$ 671 millones), la cifra más baja del último año, y con relación al volumen de marzo 2025 se observa caída del 11,7%.