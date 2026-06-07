Comprender cuáles son los derechos laborales, las obligaciones de los empleadores y los mecanismos de protección existentes permite generar mayor conciencia social, prevenir accidentes, reducir enfermedades profesionales y promover ambientes laborales más dignos y seguros.

Además, debatir públicamente sobre estas problemáticas contribuye a fortalecer la cultura preventiva, exigir el cumplimiento efectivo de las normas y avanzar hacia un sistema de seguridad social más humano, inclusivo y eficiente para todos.

Esta serie especial estará dividida en publicaciones consecutivas, cada una enfocada en uno de los grandes ejes que hoy marcan el debate nacional sobre seguridad laboral y protección social en Paraguay:

1. Marco legal y alcance general de la seguridad y salud en el trabajo.

2. Convenios colectivos y situación de los trabajadores autónomos.

3. Protección social, cobertura del IPS y desafíos del sistema.

4. Entorno psicosocial, vigilancia de la salud y nuevas políticas preventivas.

El objetivo es el de proporcionar información clara, actualizada y comprensible sobre un tema que muchas veces permanece limitado a ámbitos técnicos o administrativos, pese a afectar diariamente a miles de trabajadores y trabajadoras.

Convenios colectivos y trabajadores autónomos

Uno de los aspectos menos discutidos dentro del debate sobre seguridad y salud en el trabajo en Paraguay es el papel que cumplen los convenios colectivos y, especialmente, la situación de los trabajadores autónomos. Aunque la legislación paraguaya establece reglas generales de protección laboral, las condiciones reales de trabajo pueden variar significativamente, dependiendo del sector económico, del nivel de organización sindical y del tipo de vínculo laboral existente.

En este escenario, los convenios colectivos aparecen como herramientas fundamentales para ampliar derechos y adaptar medidas preventivas a las necesidades específicas de cada actividad. Estos permiten que sindicatos y empleadores acuerden condiciones laborales más favorables que las previstas como mínimo en la legislación. Esto a su vez resulta especialmente importante en materia de seguridad y salud ocupacional, donde los riesgos pueden variar enormemente entre una actividad y otra.

Como ejemplo, no enfrenta los mismos peligros un trabajador de oficina, que un operario industrial, un trabajador de la construcción o un técnico vinculado al sistema eléctrico. Por ello, los convenios colectivos permiten establecer protocolos específicos adaptados a cada realidad. Entre las medidas que suelen incorporarse mediante negociación colectiva se encuentran: a. Protocolos internos de seguridad; b. Mayores exigencias de equipos de protección; c. Capacitaciones especializadas; d. Comités internos de seguridad; e. Procedimientos de emergencia; f. Mecanismos de denuncia y control; y g. Programas de prevención de riesgos.

Superar limitaciones de la ley

La importancia de estos acuerdos radica en que muchas veces permiten superar las limitaciones generales de la ley y responder a problemas concretos que afectan a determinados sectores productivos. Sin embargo, la negociación colectiva tiene límites claros. Las normas de seguridad y salud laboral son consideradas de orden público, lo que significa que ningún convenio puede reducir los estándares mínimos establecidos por la legislación nacional.

En otras palabras, los acuerdos colectivos pueden mejorar derechos, pero nunca disminuirlos. Este principio resulta fundamental para evitar abusos o flexibilizaciones peligrosas en sectores donde puedan existir desequilibrios importantes entre empleadores y trabajadores. A pesar de ello, uno de los desafíos históricos del sindicalismo paraguayo ha sido precisamente la limitada cobertura de los convenios colectivos.

Gran parte de la fuerza laboral paraguaya continúa trabajando fuera de estructuras sindicales formales, especialmente en pequeñas empresas, comercios, actividades rurales y trabajos informales, que los hace en ocasiones invisibles a la vista de las autoridades de control.

Si existe un sector particularmente vulnerable dentro del sistema paraguayo de seguridad laboral, ese es el de los trabajadores autónomos. A diferencia de los trabajadores dependientes, los autónomos no cuentan con el mismo nivel de protección legal ni con mecanismos obligatorios de cobertura social. En la práctica, esto significa que gran parte de la responsabilidad sobre la seguridad recae directamente sobre el propio trabajador.

Los electricistas independientes, técnicos, repartidores, prestadores de servicios, profesionales liberales y numerosos trabajadores por cuenta propia desarrollan actividades muchas veces riesgosas, sin sistemas formales de prevención, sin cobertura integral y sin supervisión efectiva. La problemática se vuelve todavía más compleja con el crecimiento de nuevas modalidades laborales vinculadas a plataformas digitales, tercerizaciones y contrataciones temporales.

En muchos casos, los trabajadores realizan actividades bajo condiciones similares a una relación de dependencia, pero sin acceder plenamente a los derechos laborales y de seguridad social previstos para trabajadores formales.

Igualmente, existen situaciones donde trabajadores autónomos prestan servicios dentro de empresas que sí poseen protocolos internos de seguridad. En estos casos, aunque el trabajador no sea dependiente formal, puede verse alcanzado indirectamente por determinadas medidas preventivas implementadas por la organización. Sin embargo, esta protección sigue siendo parcial y muchas veces insuficiente. Por ello puede afirmarse que nuestro país todavía necesita desarrollar regulaciones más específicas para actividades independientes y nuevas formas de contratación. La ausencia de una cobertura clara deja expuestos a miles de trabajadores que enfrentan diariamente riesgos físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales.

Informalidad

Por su parte, la informalidad es otro elemento que agrava la situación laboral en Paraguay, donde muchos trabajadores autónomos operan fuera de registros oficiales, sin aportes previsionales y sin acceso real a sistemas de protección social. Además, la informalidad dificulta la obtención de estadísticas precisas sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales en este sector.

En este sentido, el futuro del sistema paraguayo de seguridad laboral requerirá ampliar progresivamente la cobertura hacia trabajadores independientes y nuevas modalidades de empleo. Esto implica no solo reformas legales, sino también políticas públicas capaces de incentivar la formalización y generar mecanismos flexibles de incorporación al sistema de seguridad social.

La necesidad de ampliar la cobertura y fortalecer los mecanismos preventivos aparece hoy como una prioridad indispensable para reducir accidentes, enfermedades laborales y desigualdades sociales.

Condición real del trabajo

Las condiciones reales de trabajo pueden variar dependiendo del sector, del nivel de organización sindical y del tipo de vínculo laboral existente.

Superar limitaciones

La importancia de estos acuerdos radica en que permiten superar las limitaciones generales de la ley y responder a problemas concretos.

Para evitar abusos

Los acuerdos colectivos pueden mejorar derechos, pero nunca disminuirlos. Resulta fundamental para evitar abusos o la flexibilización peligrosa.

(*) Abogada laboralista