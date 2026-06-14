Duplicación de Tape Tuja, una obra con incremento del 25%

La obra, ejecutada por la firma Benito Roggio e Hijos SA, representada por Óscar Franco, bajo supervisión del MOPC, fue adjudicada a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), un mecanismo cuestionado debido a que sus procesos no están sujetos a la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, lo que limita los niveles de control y transparencia aplicables a las adquisiciones estatales.

La iniciativa, financiada por Itaipú Binacional, había sido adjudicada por G. 133.573 millones, según informó en su momento el MOPC. Sin embargo, la institución comunicó ahora que la inversión ya asciende a G. 166.960 millones, un encarecimiento de G. 33.387 millones (US$ 5,6 millones al cambio actual), es decir, un alza de aproximadamente 25% respecto al monto inicialmente adjudicado.

Explicaciones del MOPC

El Ing. José Cabrera Cordero, coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC y responsable de la obra, explicó que el aumento se debe a trabajos que fueron incorporados en el diseño final del proyecto, principalmente obras hidráulicas, un puente, además de retornos, rotondas e intersecciones.

El funcionario explicó que el concurso de precios realizado por la FPTI contempló la elaboración del diseño final de ingeniería, la evaluación de impacto ambiental y el catastro y avalúo para la liberación de la franja de dominio. En ese sentido, señaló que los estudios hidrológicos e hidráulicos concluyeron que se requería mayor cantidad de obras hidráulicas e incluso la demolición y construcción de puentes de mucha mayor capacidad sobre el arroyo Abay, así como cantidad superior de obras de captación y conducción de agua.

“Las modelaciones hidráulicas detectaron interferencias en cauces de agua que generan inundaciones sobre la avenida Tape Tuja. Por esto se tuvieron que diseñar obras adicionales para captar y conducir desbordes causados por estas interferencias”, expresó. Asimismo, indicó que los estudios de tránsito realizados detectaron la necesidad de incorporar una mayor cantidad de intercambiadores viales, como retornos, rotondas e intersecciones.

Por otro lado, Cabrera explicó que el diseño del viaducto en la zona del monumento de Las Residentas tuvo que ser readecuado para compatibilizar la nueva estructura con la ya existente en la intersección de las rutas D066 y D025 (Superviaducto).

Acotó que también se optó por utilizar la mayor cantidad posible de elementos prefabricados para reducir interferencias al tránsito sobre la avenida Silvio Pettirossi.

“El viaducto sobre la avenida Silvio Pettirossi se está construyendo. El objetivo del mismo es que la intersección entre Silvio Pettirossi y Tape Tuja sea a desnivel”, explicó.

En ese contexto, citó que se ajustó la geometría del viaducto Las Residentas sobre Pettirossi para que sea compatible con el viaducto y la rotonda del Superviaducto. “Esto para que la rampa de bajada del viaducto Las Residentas culmine antes del inicio de la rampa de subida del Superviaducto y de la salida a la rotonda, cumpliendo con la longitud mínima del carril de trenzado entre ambos viaductos”, apuntó.

Por otra parte, indicó que el puente sobre el arroyo Abay, tras los estudios hidrológicos e hidráulicos realizados, pasó de una longitud de 15 m a 26 m, aumentando además la cota del puente y de la rasante de la ruta en 2,22 m. Respecto al viaducto de retorno, dijo que su diseño es compatible con el viaducto ya existente del Superviaducto, ubicado en la intersección de las avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco.

Subió US$ 5,6 millones

MOPC comunicó ahora que la inversión ya asciende a G. 166.960 millones, un encarecimiento de G. 33.387 millones (US$ 5,6 millones al cambio actual).