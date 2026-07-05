Recomendaciones de Capadei antes de elegir un proyecto inmobiliario

El espacio reunió al presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), Ing. Raúl Constantino; la vicepresidenta, Arq. Adriana Romañach; el tesorero, Lic. Francisco Gómez; y los consejeros Arq. Julio Delgado, Lic. Jorge Figueredo, Lic. Alejandro Loza y Lic. Gonzalo Faccas, quienes analizaron los principales factores que determinan una inversión inmobiliaria segura y sostenible en el país.

Fijarse en la desarrolladora, el primer paso fundamental. La arquitecta Adriana Romañach planteó que, antes de evaluar la ubicación de un edificio, el precio o la rentabilidad esperada, el inversor debería detenerse a analizar la empresa desarrolladora. A su criterio, la elección del desarrollador constituye la primera decisión estratégica de toda inversión inmobiliaria.

La profesional sostuvo que la trayectoria representa uno de los indicadores más relevantes. Un desarrollador que ya haya ejecutado y entregado proyectos ofrece antecedentes concretos para evaluar su capacidad de cumplir con los plazos comprometidos, los estándares de calidad y las condiciones pactadas con los compradores, dijo.

A ello se suma la transparencia. Según explicó, el inversor debe acceder a información clara sobre la empresa, conocer quiénes la integran, revisar el estado legal del proyecto, solicitar la documentación correspondiente y verificar que todos los procesos se desarrollen dentro del marco normativo vigente. Refirió que la disposición del desarrollador para responder consultas y brindar información también forma parte de esa evaluación.

Asimismo, Romañach destacó la importancia de la solidez financiera. Un proyecto inmobiliario requiere respaldo económico suficiente para afrontar su ejecución, especialmente cuando se comercializa en etapas tempranas de desarrollo. Contar con un desarrollador financieramente sólido reduce considerablemente los riesgos para quienes invierten, resaltó.

En ese sentido, recordó que pertenecer a Capadei ya representa de por sí un elemento adicional de confianza, pues las empresas asociadas deben cumplir requisitos de ingreso relacionados con trayectoria, formalidad y cumplimiento de estándares profesionales. Si bien la membresía no sustituye el análisis individual de cada inversión, constituye una referencia importante para el mercado.

Por su parte, el Lic. Francisco Gómez complementó esa visión al señalar que la inversión inmobiliaria debe analizarse desde una perspectiva patrimonial y de largo plazo. Explicó que uno de los principales atributos del sector es su capacidad para preservar e incrementar el capital mediante la valorización de los inmuebles y la generación de ingresos por alquiler.

No obstante, remarcó que esos beneficios dependen, precisamente, de elegir proyectos respaldados por desarrolladores con trayectoria y credibilidad. La rentabilidad de una inversión no solo está vinculada al comportamiento del mercado, sino también a la capacidad de la empresa desarrolladora para ejecutar el proyecto conforme a lo prometido.

La plusvalía comienza desde el diseño del proyecto

Asimismo, en el debate se planteó que la importancia del desarrollador no termina con la entrega de la obra. Durante el panel, el arquitecto Julio Delgado explicó que la capacidad de un inmueble para mantener e incrementar su valor a lo largo del tiempo depende de decisiones adoptadas desde la planificación del proyecto.

Factores como una ubicación estratégica, un diseño funcional, materiales de calidad, una construcción bien ejecutada y una administración eficiente permiten que los inmuebles conserven su competitividad y generen plusvalía incluso después de varios años.

Así también, otro de los temas abordados fue el creciente interés de capitales extranjeros por Paraguay. Jorge Figueredo señaló que si bien existen diferencias entre el comportamiento del inversor local y el internacional, ambos coinciden cada vez más en valorar la seguridad jurídica, la transparencia y la previsibilidad del negocio.

Mientras el comprador paraguayo suele privilegiar el conocimiento del mercado y la cercanía con el proyecto, el inversor extranjero incorpora análisis comparativos con otros países y presta especial atención a indicadores macroeconómicos, estabilidad y condiciones para preservar el capital.

Respecto a las inversiones realizadas durante la etapa de construcción o incluso antes del inicio de las obras, Alejandro Loza recomendó no limitar el análisis a los renders o al material comercial. Sugirió revisar la documentación técnica, conocer los antecedentes de la empresa, visitar proyectos ya entregados y comprender con claridad las especificaciones constructivas antes de tomar una decisión.

Cuando el proyecto todavía no está terminado, explicó, el historial y la capacidad de ejecución del desarrollador se convierten en las principales herramientas para reducir el riesgo de la inversión.

Un mercado cada vez más atractivo

Durante el panel también se abordaron las fortalezas de Paraguay como destino para las inversiones inmobiliarias.

Gonzalo Faccas destacó que el país reúne condiciones que fortalecen su competitividad frente a otros mercados de la región, entre ellas la estabilidad macroeconómica, un entorno favorable para los negocios y el potencial de crecimiento del sector inmobiliario.

Por su parte, el presidente de Capadei, Raúl Constantino, recordó que el gremio ha trabajado durante años para elevar los estándares de profesionalización del sector y fortalecer la confianza del mercado. En ese contexto, destacó el valor del denominado Sello Capadei, que identifica a empresas comprometidas con buenas prácticas, transparencia y desarrollo responsable, ofreciendo una referencia adicional para quienes buscan invertir con mayor seguridad.

Como mensaje final, los integrantes del Consejo Directivo coincidieron en una recomendación: antes de concretar una inversión, conviene informarse, analizar cuidadosamente quién está detrás del proyecto y priorizar empresas con trayectoria comprobada. “Ninguna proyección financiera reemplaza la confianza. Antes de elegir un inmueble, el inversor debería elegir al desarrollador”, fue el consejo unánime.

Sólido en sus finanzas

Contar con un desarrollador financieramente sólido reduce considerablemente los riesgos para quienes invierten.

Quién está detrás del plan

Antes de concretar una inversión, conviene informarse, analizar cuidadosamente quién está detrás del proyecto.