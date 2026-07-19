Económico
19 de julio de 2026 a la - 01:00

WTI a US$ 81,45; Brent a US$ 85

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía el último viernes 3,17%, hasta 81,45 dólares el barril, después de que EE.UU. e Irán llevaran a cabo ataques contra infraestructuras energéticas, que recrudecen la escalada de violencia en Oriente Medio, informe EFE en un despacho que fechó el último fin de semana en Nueva York.

Por ABC Color

A las 9:00 local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para agosto, los de referencia en EE.UU., sumaban US$ 2,5 respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo observa con preocupación la persistencia de la violencia entre Washington y Teherán, que también se extiende a otros países de la región como Siria o Catar.

El Comando Central estadounidense (Centcom) llevó a cabo este jueves la sexta noche de ataques consecutivos en Irán, en la que apuntó contra instalaciones de vigilancia, infraestructura militar, capacidades marítimas y puentes. Además, los ataques estadounidenses alcanzaron plantas energéticas en el sur del país. De hecho, el Ministerio de Energía iraní instó a los ciudadanos a reducir el consumo de electricidad para ayudar a estabilizar el suministro eléctrico.

En cuanto al barril de petróleo Brent para entrega en septiembre subió el último viernes 1%, sobre los US$ 85, mientras prosiguen los ataques entre EE.UU. e Irán, lo que mantiene nuevamente bloqueado el estrecho de Ormuz, informa la agencia española EFE en otro despacho, fechado el último fin de semana en Madrid.

A las 07:00 del viernes 17 de este mes, el Brent, el crudo de referencia de Europa, subía 0,99% en el mercado de Londres, hasta los 85,04 dólares el barril.

El Brent retoma las subidas tras cerrar con una caída del 0,85%, y después de encadenar tres sesiones consecutivas al alza ante los persistentes temores.