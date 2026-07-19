WTI a US$ 81,45; Brent a US$ 85

A las 9:00 local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para agosto, los de referencia en EE.UU., sumaban US$ 2,5 respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo observa con preocupación la persistencia de la violencia entre Washington y Teherán, que también se extiende a otros países de la región como Siria o Catar.

El Comando Central estadounidense (Centcom) llevó a cabo este jueves la sexta noche de ataques consecutivos en Irán, en la que apuntó contra instalaciones de vigilancia, infraestructura militar, capacidades marítimas y puentes. Además, los ataques estadounidenses alcanzaron plantas energéticas en el sur del país. De hecho, el Ministerio de Energía iraní instó a los ciudadanos a reducir el consumo de electricidad para ayudar a estabilizar el suministro eléctrico.

En cuanto al barril de petróleo Brent para entrega en septiembre subió el último viernes 1%, sobre los US$ 85, mientras prosiguen los ataques entre EE.UU. e Irán, lo que mantiene nuevamente bloqueado el estrecho de Ormuz, informa la agencia española EFE en otro despacho, fechado el último fin de semana en Madrid.

A las 07:00 del viernes 17 de este mes, el Brent, el crudo de referencia de Europa, subía 0,99% en el mercado de Londres, hasta los 85,04 dólares el barril.

El Brent retoma las subidas tras cerrar con una caída del 0,85%, y después de encadenar tres sesiones consecutivas al alza ante los persistentes temores.