Buscan financiar producción porcina

Wenceslao González, miembro de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC), señaló que la caída de los precios pagados por los animales golpeó con fuerza al sector este año.

Explicó que la cotización del cerdo en pie, utilizado como referencia para las operaciones con frigoríficos, se ubica hoy entre G. 9.700 y G. 10.000 por kilo, aunque algunos compradores pagan alrededor de G. 10.500. “El precio del cerdo en pie está por debajo de los G. 13.000 por kilo registrados en diciembre del año pasado. La reducción se debe a la caída de las cotizaciones en Brasil, ya que este país fija el precio regional y ellos empezaron a bajar el valor del producto. Es un efecto dominó, sumado al agravante del contrabando”, dijo.

Según explicó, las dificultades que enfrenta Brasil, entre ellas el cierre de algunos mercados de exportación, presionan a la baja los precios de la región. A esto se sumó el ingreso irregular de productos, que agravó los problemas de comercialización de los productores paraguayos. “Hubo momentos en los que los productores ni siquiera conseguían colocar sus animales en los frigoríficos, incluso cuando estaban dispuestos a aceptar precios más bajos. Ahora con los controles implementados contra el contrabando están mejorando las condiciones de venta”, apuntó.

La necesidad del sector: el financiamiento

El gremialista comentó que además de los problemas comerciales, el acceso a financiamiento sigue siendo una de las principales limitaciones para los pequeños y medianos productores porcinos.

Detalló que la Cooperativa de Productores de Cerdos (Coopcer) nació precisamente ante las dificultades que encontraron los productores para obtener crédito, cuando la demanda del sector comenzó a expandirse. “Los productores acudieron al sistema financiero para conseguir recursos que les permitieran aumentar su producción. Sin embargo, encontraron obstáculos, la actividad porcina no contaba con el mismo nivel de conocimiento por parte de los bancos como tenía con otros rubros”, contó.

Precisó que alrededor del 80% de los costos de producción son fijos, por lo que la actividad demanda un capital importante para sostener y ampliar las operaciones.

Comentó que la cooperativa cuenta con varios proyectos productivos y busca gestionar el acompañamiento de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), tomando como referencia el financiamiento otorgado a otros rubros pecuarios como el avícola, ovino y bovino.

González estima que el consumo interno de carne porcina aumente hacia diciembre, ya que es uno de los periodos de mayor demanda del año, junto con el de la Semana Santa.

Sin embargo advirtió que el comportamiento de las ventas durante las fiestas no necesariamente refleja las condiciones que enfrentará el sector durante los primeros meses del nuevo año. “Enero y febrero representan un periodo complejo por la reducción estacional del consumo y la disminución de las exportaciones debido a la renegociación de contratos. Es importante la concreción de nuevos negocios internacionales para sostener la actividad durante los primeros meses de 2027, cuando los productores deberán afrontar una menor demanda interna”, concluyó.

Fortalecer el rubro

Aunque algunas condiciones muestran señales de mejora, hay aún grandes desafíos para fortalecer el rubro.