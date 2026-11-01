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Económico
01 de noviembre de 2026 - 01:00

Tope de interés hasta 27,2%

El BCP, a través de SIB, ajustó los límites máximos de tasas para noviembre.
El BCP, a través de SIB, ajustó los límites máximos de tasas para noviembre.Gentileza

La Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP) actualizó para noviembre los umbrales desde los que un interés se considera usurario y estableció un tope de 27,20% para transacciones en guaraníes y de 11,48% en dólares.

Por ABC Color
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La banca matriz, a través de la Superintendencia de Bancos (SIB), comunicó los límites máximos a partir de los cuales las tasas activas pasan a ser consideradas usurarias durante este mes de noviembre. Para los préstamos en moneda local, el umbral quedará en 27,20%.

El dato implica un ajuste moderado respecto del mes de octubre, cuando el techo se ubicaba en 27,26% para los créditos en guaraníes (lo que ahora se redujo levemente). Según los registros históricos, la cifra se posiciona aún por encima del nivel vigente un año atrás, cuando el límite alcanzaba 27%, de acuerdo al reporte oficial.

En paralelo, la autoridad monetaria publicó el tope para operaciones en moneda extranjera. En noviembre, los préstamos denominados en divisas no podrán superar 11,48%, un nivel levemente superior al observado este mes (de 11,20%).

Lo que se considera usura y cómo se define el umbral

Los topes difundidos por la SIB no operan como una “tasa recomendada”, sino como un límite legal que marca desde qué punto el interés entra en la categoría de usurario.

De acuerdo con el criterio citado en la comunicación de la banca matriz se consideran usurarias, tanto las tasas compensatorias como las punitorias, cuando sus tasas efectivas exceden en un 30% el promedio de las tasas efectivas anuales que perciben bancos y financieras en créditos de consumo, diferenciadas por plazos y por la moneda en que se concede el préstamo.

En otras palabras, el umbral se calcula mirando el comportamiento promedio del mercado y fijando un margen adicional del 30%: cuando se lo supera, la tasa queda en zona de usura. La relativa estabilidad de los techos es justamente en coincidencia con la normalización de la Tasa de Política Monetaria (TPM), que funciona como referencia para el costo del dinero en la economía.

Actualmente, la TPM se ubica en 5,50%, tras dos recortes consecutivos aplicados por el BCP a comienzos de año. En ese marco, los límites máximos se mantienen prácticamente estables, en línea con un proceso de ajuste gradual del sistema financiero a la nueva referencia.

Aunque los topes para definir usura apenas se modifican, se espera que las rebajas de la TPM implementadas este año puedan en adelante trasladarse a las tasas del mercado, habilitando condiciones de financiamiento más accesibles para el público.

Tasas efectivas actuales por debajo del techo

Un punto clave del informe es que, aun con los topes publicados para noviembre, la tasa activa promedio del sistema se mantiene muy por debajo de esos límites.

En guaraníes, la tasa activa ronda el 15,96% y en dólares se sitúa en torno al 7,80%. Sin embargo, el reporte de indicadores financieros muestra que el costo del financiamiento varía de forma marcada, según el destino del crédito. Así, los préstamos de consumo en guaraníes: las tasas más elevadas, cerca del 22,91%, mientras que los préstamos comerciales, con un promedio de 12,74%, para vivienda en alrededor de 9,59% y desarrollo en rango medio cercano al 10,94%.

Un ajuste moderado

Se trata de un ajuste moderado respecto al que regía en octubre cuando el techo se ubicaba en 27,26% para créditos en guaraníes.

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