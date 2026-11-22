Destacó que la situación de la resolución de Ueno, adoptada por el Banco Central del Paraguay (BCP), también repercutió en las ventas de los productores de la agricultura familiar.

El ministro Giménez reconoció que la situación de la entidad bancaria cambió la dinámica de la comercialización e incidió en los canales de venta digital.

El año pasado, el MAG lanzó la aplicación Mercado Digital de la Agricultura Familiar (MDAF), una herramienta que busca conectar a los productores con compradores y facilitar la comercialización sin intermediarios de sus productos mediante canales digitales.

“La situación también repercutió en la plataforma digital de comercialización impulsada por el MAG, debido a que las operaciones se realizaban mediante canales digitales y estaban vinculadas a la bancarización”, apuntó el ministro Giménez.

Dinámica de comercio cambió tras caso de Ueno Bank

El ministro explicó que, pese a que el sector mantiene la misma intensidad de trabajo, la dinámica del comercio cambió debido a las dificultades que atravesó la bancarización. En ese sentido, adelantó que las próximas ventas tendrán un mayor protagonismo en el uso del efectivo.

Si bien reconoció que la bancarización entre los productores todavía “era incipiente”, sostuvo que el proceso había comenzado a generar cambios en la forma de comercializar los productos.

“En el interior esa era una debilidad en nuestro grupo de trabajo, es decir, en la gente a la que asistimos”, comentó.

Detalló que la App Mercado Digital de la Agricultura Familiar todavía representa un desafío para los productores, principalmente porque muchos no están familiarizados con este tipo de tecnología.

No obstante, destacó que los jóvenes muestran una mayor adaptación y encuentran en la aplicación una alternativa importante para comercializar sus productos.

“Pérdida de confianza en la bancarización”

Consultado sobre si persiste la incertidumbre en el sector, manifestó que el principal impacto para la agricultura familiar está relacionado con la pérdida de confianza en la bancarización, una situación que, aseguró, podría extenderse durante mucho tiempo.

“Aunque la mayoría de los productores habría recuperado su dinero, la situación dejó una desconfianza que podría prolongarse. Ojalá otras entidades sigan con el sistema de bancarización, que será muy necesario”, manifestó.

MAG prevé mantener volumen de comercialización

En cuanto a las ventas de las ferias de la agricultura familiar, Giménez recordó que el año pasado se registraron ingresos por aproximadamente G. 150.000 millones. Para este año, estimó que el volumen de comercialización podría mantenerse en niveles similares, aunque sin registrar un crecimiento significativo respecto a 2025.

“Esto responde en parte, a los cambios en los canales de venta, ya que una mayor cantidad de productores comercializa actualmente en sus propias localidades y mediante acuerdos directos con comercios”, puntualizó el titular de la cartera del MAG.

Incidió en venta digital

Titular del MAG reconoció que la situación de Ueno Bank cambió la dinámica de comercialización e incidió en los canales de venta digital.

Efectivo con protagonismo

La dinámica del comercio se modificó debido a las dificultades que atravesó la bancarización y ahora el efectivo tiene mayor protagonismo.