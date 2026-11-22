Es así que, hemos de reconocer que el hecho ilícito se percibe a partir de su formato mismo, puesto que permite a los agentes a estrechar conductas que aplican sobre sistemas bancarios, transferencias electrónicas, plataformas digitales, tarjetas de crédito o débito y procesadoras de pagos para obtener beneficios patrimoniales indebidos, pero dicha cuestión no consiente indefectiblemente de la presencia física de algún documento no auténtico, como tampoco requiere de la interacción de manera personal entre el autor y la víctima, en vista a que su ocurrencia transita por la digitalización.

En tanto, la fórmula delictual se conforma a raíz de la determinación de tres elementos fundamentales, en razón a que el iter criminis se inicia ante la existencia de un esquema fraudulento para obtener dinero o bienes; y continúa con la participación consciente e intencional del agente en dicho esquema constituido; y se complementa ante la aplicación concreta de las comunicaciones electrónicas interestatales o internacionales hasta lograr la ejecución planificada. Por tanto, la jurisprudencia comparada (como la norteamericana) nos revela la importancia de considerar la intención de defraudar, es decir, no solo la presencia de una irregularidad financiera, por lo que, una falla administrativa no razona ab initio en un wire fraud.

En tal efecto, podemos esbozar que es fundamental el aspecto cognitivo en referencia a las particularidades fraudulentas, pues bien, el agente actúa deliberadamente para obtener un beneficio patrimonial indebido, así como se ha discutido en un caso doctrinal que fuera reconocido como “Phanor y otros” del 24 de septiembre de 2025, en el que el Departamento de Justicia estadounidense presentó un informe en relación a una acusación federal contra cinco personas presuntamente involucradas en un esquema de fraude mediante devoluciones de pagos procesados con tarjetas de débito.

Dicho lo anterior, el caso (comparado) se pronunció conforme a la carátula “United States v. Phanor et al., expediente 25-CR-20396”, que desarrolló 22 cargos relacionados con fraude electrónico y lavado de activos, bajo un fáctico que reflejó el aprovechamiento con relación a la debilidad en los sistemas de procesamiento de pagos comerciales para generar reintegros múltiples derivados de una misma operación de compra. En tal oportunidad, la acusación destacó acreditaciones fraudulentas por un valor aproximado de US$ 1,5 millones.

Es por tanto que estos casos nos demuestran nuevos aspectos técnicos, que involucran el engaño y la manipulación deliberada de un procedimiento financiero automatizado, como también, el surgimiento de compras divididas y reintegros repetidos, en vista a que la operación también demostró una notoria modalidad comercial denominada split-tender, distribuyéndose el pago de una compra entre “dos” tarjetas de débito. Ante ello, la presencia irregular comenzaba cuando los agentes adquirían productos en establecimientos comerciales utilizando dos tarjetas, y luego, regresaban para solicitar la devolución de las mercaderías y el correspondiente reintegro del dinero; entonces, mientras se generaba el procedimiento, lograban que se procesara la devolución correspondiente a la primera tarjeta, mientras demoraban la operación relativa a la segunda.

Por consiguiente, la maniobra incitaba al sistema para que se mantenga la “transacción”, y con ello, se generaban repetidamente instrucciones de acreditación sobre una de las tarjetas. Es decir, una única devolución comercial permitía ejecutar múltiples reintegros bancarios, sin que se precisen compras adicionales. Así, se procedía a retirar los fondos y/o se transfería a otras “cuentas” controladas por estos agentes.

Cabe destacar que, a raíz de la construcción dogmática del wire fraud, se instala un tipo objetivo que debe asemejar el engaño materialmente relevante, bajo la idea de obtener dinero o bienes ajenos, a lo que se debe acompañar desde una exposición en relación a la comunicación electrónica interestatal o internacional.

Por ende, el caso “Phanor” nos demuestra que las peticiones electrónicas de devolución y las instrucciones de acreditación bancaria igualmente constituyen posibles medios de ejecución del fraude.

Definitivamente, estos casos involucran una intención de defraudar bajo la repetición de operaciones a través de la aplicación coordinada de tarjetas, y apoyándose en la demora intencional de determinados “reintegros”. En el caso característico del wire fraud se vislumbra que el injusto puede configurarse cuando se demuestra el esquema fraudulento, la intención correspondiente y la comunicación electrónica exigida legalmente.

Esquema para engaños

Promueve un esquema para defraudar u obtener dinero y/o bienes a través de representaciones falsas, engaños o promesas fraudulentas.

Defraudar bajo repetición

Estos casos involucran una intención de defraudar bajo la repetición de operaciones, a través de la aplicación coordinada de tarjetas.

(*) Docente Investigador de la Carrera de Derecho de la Universidad Americana. Doctor en Derecho Universidad Nacional de Rosario - Argentina (UNR). Doctor en Ciencias Jurídicas UNA. Posdoctor en Ciencias (PD Cs.) - Mención Investigación Científica. Magíster en Ciencias Penales. X: @MatiasGarceteP