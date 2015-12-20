Economía UNA lanzó una nueva edición de su revista científica

Según el decano de la FCE UNA, Hugo Marcial Checo Báez, en el aspecto institucional, con el propósito de mejorar la labor formativa, el consejo directivo resolvió adoptar el lema “2015 y 2016: años del fortalecimiento académico, investigación, extensión y responsabilidad social en la casa de estudios.

Consecuentemente con esta línea trazada, en lo referente a la investigación se plantearon acciones que permitirán promover, entre docentes y alumnos de la casa matriz y las ocho filiales el compromiso con el conocimiento. En este sentido, uno de estos emprendimientos es la publicación de la nueva edición del mencionado documento con la presentación de artículos de gran interés, elaborados a partir de investigaciones realizadas en la FCE UNA, así como las efectuadas por destacados colaboradores, dijo Checo.

En este número se incluyen trabajos relacionados a diversas temáticas del quehacer económico nacional, como lo son el análisis y evaluación de la puesta en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND 2030); la visualización de aquellas estrategias en indicadores de medición que permiten gestionar los procesos de inclusión de personas con discapacidad (PcD) en empresas privadas de Asunción, así como el gravitante tema de la soberanía energética y desarrollo en nuestro país. En esta parte se examina el nivel de avance de las negociaciones en un primer momento para luego, a través de un modelo de proyección macroeconómica, plantear escenarios de gestión eficiente de los recursos hidroeléctricos nacionales, y ponderar el efecto macroeconómico de mayores recursos de inversión, proveniente de los ingresos que Paraguay en la actualidad no está percibiendo. Una conclusión relevante resalta que la renegociación exitosa en Itaipú puede ser interpretada en números macroeconómicos concretos, que demuestren que el impacto económico y social de mejores condiciones de venta de la energía hidroeléctrica paraguaya es determinante para sostener la recuperación del país e impulsar una mayor industrialización en un relativo corto plazo.

Se analizan también, prosiguió, para el caso paraguayo, las instituciones políticas como factor limitante de crecimiento económico en el periodo 2003-2013; la incidencia del sector servicios en la productividad agregada para el periodo 2000-2013; y se presenta una visión novedosa y de persistente actualidad sobre el mantenimiento de las rutas del Paraguay con materiales ecológicos. Por último, se presenta la perspectiva de género y clase como categorías centrales para entender la discriminación en el mercado de trabajo. La revista tiene veinte años de vigencia, concluyó el decano Checo Báez.

