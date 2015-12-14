El momento de retirarse

El glamur y la fascinación que envuelven a algunas actividades y segmentos del mercado de consumo no permiten, muchas veces, reflexionar en los retos que esto representa para aquellos que dependen o poseen un fuerte componente de estos atributos.

Nos referimos a los artistas, modelos de publicidad o belleza, deportistas e incluso algunos profesionales liberales. Son algunas de las carreras y profesiones que tienen características muy transitorias, tanto en el mercado del trabajo como en el de consumo.

El reto es aún mayor para las personas que se han convertido en personajes –criaturas públicas, muchas veces disociadas de la figura humana– y cuya existencia, actitudes y comportamientos son transformados en un producto que se ofrece al mercado con fecha de vencimiento establecida de manera previa.

Un material publicado en setiembre de 2005 por la revista Veja, bajo el título La segunda vida, describe y analiza la historia y los desafíos de algunas modelos brasileñas que han obtenido un gran éxito en las pasarelas de moda. “Ellas tienen casi 10 años de carrera, han viajado por el mundo para trabajar y estar con un pie en la jubilación –todo esto a los 20 y pocos años–. Estamos hablando, por supuesto, de modelos: grandes nombres de una generación de brasileñas que invadieron las pasarelas del mundo en la última década y están aterrizando en el Brasil con armas y bagajes, empujadas desde lo más alto del podio por una nueva ola de niñas altas, delgadas y más jóvenes”.

El gran desafío para todos los profesionales que transcurren por un camino similar es tomar conciencia de la aproximación o incluso el momento en el que deben reinventarse, mucho antes de convertirse en una figura obsoleta en la profesión elegida. Y lo más importante: encontrar una nueva actividad que pueda mantener su brillo, la autoestima y que, preferentemente, sea compatible con algún aspecto de su experiencia previa.

La modelo Letícia Birkheuer se alejó de las pasarelas con la aproximación de su matrimonio, y declaró que ya estaba estudiando y preparándose para realizar actuaciones desde hacía ya casi un año. Es difícil, pero mucho más inteligente preparar un plan de salida cuando aún todo sigue funcionando.

Uno de los pioneros en esta decisión fue otra gaúcha: Ana Hickmann, quien dijo “tener terror al solo pensar que alguien pudiera decir que estaba acabada para la pasarela”. Desde su regreso al Brasil hizo carrera en un programa de televisión en carácter de presentadora; se prestó o apareció con su nombre en una variedad de campañas de publicidad para productos, tales como zapatos, ropas, gafas de sol, joyas y sombrillas. Solo en 2006 facturó más de 100 millones de reales en la concesión de licencias.

En el mundo de los deportes, algunos nombres pueden ser recordados como referencias en esta actitud y la sabiduría de alejarse estando en la cima de su carrera. Pelé, Gustavo Borges, Zidane, por citar solo algunos de los nombres más conocidos.

La gran lección que todas estas experiencias nos pueden transmitir es que ellas pueden ser aplicadas a todas las actividades humanas. Existe un valor en comprender que hay un momento en el que debemos desprendernos de alguna posición, carrera o actividad, y lo ideal es hacerlo mientras aún estamos en la cima, evitando una salida melancólica o que pueda convertirse en un motivo de vergüenza y lástima para los demás.

También es bueno recordar a los empresarios, ejecutivos y otras categorías de profesionales entusiasmados con el poder –o el estatus–, que están a préstamo para las corporaciones o el mercado.

Y esta iniciativa de retirarse no está directamente relacionada con el tema de la edad, sino, y sobre todo, con la necesidad de preservar la autoestima.

