Caen cuatro sospechosos por asalto a distribuidor de Coca-Cola y a la cooperativa Reducto

Los detenidos fueron identificados como Bruno Osvaldo Saravia Caballero (26), Elías Joel Méndez Ojeda (20), Junior Rolando Alcaraz Olemedo (23) y Marcos Samuel Aranda Alcaraz (22), quien cuenta con arresto domiciliario por una causa de hurto agravado, además de antecedentes por hurto agravado en los años 2023 y 2024.
Lea más: Operativo “Año Paha” arranca con millonario asalto frente al centro de distribución de Coca-Cola
Según los investigadores, Aranda Alcaraz ya tenía orden de captura por el asalto a la Cooperativa Reducto y es sindicado como uno de los presuntos autores del atraco ocurrido anoche frente a la planta de Paresa.
Durante el allanamiento se incautaron varias evidencias como una pistola calibre 9 milímetros, marca Glock, guantes de cuero, siete teléfonos celulares, tres cascos de motociclista, diez camperas, billetes que totalizaron G. 265.000, además de tres motocicletas y dos automóviles Toyota Allion.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El procedimiento fue encabezado por el agente fiscal penal Osvaldo Zaracho, con el acompañamiento del director de Policía del Alto Paraná, comisario general inspector Carlos Acosta, y personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles.
Antecedentes
El atraco a la empresa Paresa, ubicada en el kilómetro 12 de esta capital departamental, fue perpetrado por una banda integrada entre cuatro a cinco delincuentes, quienes actuaron encapuchados y con armas de grueso calibre. Los bandidos redujeron al conductor del camión repartidor y se apoderaron de una suma cercana a los G. 100 millones.
Lea también: Video: así fue el asalto millonario a la cooperativa Reducto
En tanto, el otro hecho investigado ocurrió el pasado 4 de diciembre, cuando la misma gavilla habría asaltado la Cooperativa Reducto, situada en el barrio Obrero de Ciudad del Este. En esa ocasión, los delincuentes redujeron al guardia de seguridad privada y a varios empleados, para robar G. 150 millones.