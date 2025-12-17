Caen cuatro sospechosos por asalto a distribuidor de Coca-Cola y a la cooperativa Reducto

CIUDAD DEL ESTE. Una comitiva fiscal-policial allanó un inquilinato y detuvo a cuatro personas en el marco de la investigación por el asalto perpetrado contra un distribuidor de la empresa Paraguay Refrescos SA (Distribuidora de Coca-Cola en Alto Paraná) y la Cooperativa Reducto. El operativo fue ejecutado esta tarde, en un inquilinato situado sobre la avenida San José, kilómetro 6,5, en el barrio San Isidro de esta ciudad.