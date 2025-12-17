Qué gana Paraguay con el segundo grado de inversión, según Fernández Valdovinos

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que la obtención del segundo grado de inversión, esta vez por parte de la calificadora Standard & Poor’s, posiciona a Paraguay ante los mercados internacionales como un destino confiable para el capital y tendrá efectos concretos en la economía real, desde una mayor demanda de bonos hasta nuevas inversiones privadas y generación de empleo.

El secretario de Estado destacó que contar con dos calificaciones de grado de inversión —tras la otorgada por Moody’s el año pasado— multiplica el interés de fondos internacionales que, por normativa, solo pueden invertir en países con este nivel de riesgo. “Con dos calificaciones de grado de inversión se abren las puertas para que muchos fondos realmente vengan a apostar en activos originarios de Paraguay”, afirmó.

Lea más: S&P mejora la perspectiva de calificación de riesgo de Paraguay

Más demanda por bonos y financiamiento más accesible

Fernández Valdovinos explicó que uno de los primeros efectos se sentirá en el mercado de bonos soberanos, donde la demanda crecerá debido al ingreso de nuevos jugadores internacionales. “Ahora la demanda va a ser mucho mayor porque hay más inversionistas obligados a comprar bonos de Paraguay”, señaló.

Agregó que este escenario también beneficia al sector privado, ya que las empresas paraguayas podrán acceder a financiamiento externo en mejores condiciones, emitir deuda en el exterior o atraer socios estratégicos. “Hay gente dispuesta a comprar parte de bancos o empresas productivas, y eso implica más inversión y más puestos de trabajo”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un freno a políticas improvisadas

El ministro resaltó que el doble grado de inversión no solo genera oportunidades, sino que también impone mayor responsabilidad a los gobiernos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estas son evaluaciones independientes y medibles. Si se hacen mal las cosas, las calificadoras te bajan la nota”, advirtió, al señalar que los mercados castigan rápidamente las decisiones económicas equivocadas.

En ese sentido, valoró que las calificaciones internacionales actúan como un ancla de disciplina fiscal y monetaria, reduciendo el margen para políticas populistas o experimentales. “El que venga no va a poder hacer lo que quiere, porque se va a notar en la calificación”, remarcó.

Impacto final en empleo y calidad de vida

Fernández Valdovinos subrayó que el objetivo final del grado de inversión no es el reconocimiento técnico, sino el bienestar de la población. “No hacemos políticas públicas para tener un número lindo en un reporte, sino para mejorar la vida de la gente”, afirmó.

Según indicó, la mayor llegada de capitales, el acceso a crédito más barato y la expansión de las empresas se traducirán en más empleo y mejores ingresos, elevando el nivel de vida en el país. “Ahora que somos dos veces grado de inversión y en un período corto, Paraguay despierta la atención de los inversionistas globales”, concluyó.