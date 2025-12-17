Conmoción en Ecuador: Asesinan a tiros al defensor Mario Pineida en Guayaquil

Este crimen se suma a una racha trágica que inició en septiembre pasado, cuando tres jugadores de segunda división fueron acribillados por supuestas apuestas. Poco después, el futbolista local Bryan Angulo resultó herido en otro ataque a tiros, confirmando la vulnerabilidad de los deportistas ante el crimen local.

Lea más: Conmoción en Ecuador: asesinan a “Speedy” González, exjugador de Olimpia

Pineida, conocido como ‘Pitbull’, tenía 33 años y una destacada trayectoria en la selección de su país durante las eliminatorias para Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, el lateral izquierdo sumó experiencia internacional hace tres años en el Fluminense de Brasil, siendo una figura respetada en todo el continente.

En el norte de Guayaquil “se registró un hecho violento que dejó como resultado dos personas fallecidas y una persona herida por impacto de proyectil de arma de fuego”, señaló la policía a la prensa local, confirmando que el jugador se encontraba en una carnicería acompañado por su pareja y su madre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el coronel Edison Palacios, el ataque fue ejecutado por dos sicarios que se movilizaban en motocicletas mientras el futbolista realizaba compras. Tras el suceso, el club Barcelona utilizó sus redes sociales para confirmar que fue “notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”, añadió el comunicado oficial. El elenco Torero pidió también “elevar una oración por el descanso de su alma y fortaleza para su familia”.

Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol expresó a través de la red X que “condena la violencia”, en un contexto donde el país cerrará el año con la tasa de homicidios más alta de la región. El fútbol local enfrenta ahora un acoso constante por parte de sicarios y amenazas por el amaño de encuentros.

Un reciente informe de la ONU alerta que el crimen organizado utiliza diversas disciplinas deportivas para el lavado de activos en varias partes del mundo. Anualmente se mueven hasta 1,7 billones de dólares en apuestas ilícitas que son atribuidas a mafias internacionales que hoy tienen a Ecuador bajo su asedio.

Fuente: AFP