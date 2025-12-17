Pobladores de Cordillera cerraron la ruta PY02 para exigir protección del Acuífero Caacupé

Los participantes bloquearon de manera intermitente la ruta PY02 desde las 19:00, con cierres cada 15 minutos, portando banderas y un pañuelo blanco como símbolo de la defensa del agua, bajo la consigna “Atyrá en resistencia pacífica”. La movilización contó además con un importante despliegue policial en la zona.

Víctor Samaniego, referente de la movilización, relató que la convocatoria surgió ante la creciente preocupación ciudadana por el futuro del Acuífero Caacupé y la falta de respuestas concretas de las autoridades.

Señaló que la medida busca visibilizar un reclamo colectivo y pacífico en defensa de un recurso vital para las comunidades de Atyrá, Caacupé y Tobatí, y remarcó que la lucha continuará hasta que se garantice su protección efectiva.

“Hace ya casi dos años que venimos viendo cómo se realiza un uso intensivo del agua sin controles adecuados, y eso nos preocupa. No se trata solo de este proyecto o de esta empresa, sino del futuro de nuestras comunidades y de nuestros hijos. Queremos que las autoridades cumplan con su rol, que se respeten las normativas ambientales y que no se permita que intereses privados pongan en riesgo uno de nuestros recursos más valiosos”, lamentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Esta lucha es de todos y para todos; necesitamos unirnos por el agua, por nuestra salud y por el futuro de nuestra región”, resaltó Samaniego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Destacó que la protesta se realizó de manera pacífica y recordó que la empresa Petrohue Real Estate S.A. estaría extrayendo agua sin contar con la licencia ambiental correspondiente.

Por su parte, Nancy López, de 65 años, pobladora de Atyrá, manifestó su profunda preocupación ante la falta de respuestas de las autoridades y dijo sentirse totalmente desprotegida.

Lea más: Vecinos de Atyrá en pie de guerra contra orden que habilita conexión de cañerías para pozos

Resaltó que la defensa del agua es una causa que afecta directamente a las familias y a las futuras generaciones, por lo que aseguró que no bajarán los brazos. “Mientras no tengamos una solución real y garantías de que el acuífero será protegido, vamos a seguir con la protesta”, sostuvo, remarcando que la movilización es pacífica y firme.

El proyecto cuestionado

El emprendimiento inmobiliario en debate corresponde a un lujoso barrio cerrado de unas 90 hectáreas, ubicado entre Ypacaraí y San Bernardino. Está previsto que incluya 545 lotes y edificios destinados a 135 departamentos.

Entre sus principales atractivos se encuentra la instalación de una “Crystal Lagoon” o Laguna de Cristal, promocionada como la que contará con la mayor superficie de playa del mundo. Esta tecnología permite crear lagunas artificiales de gran tamaño, incluso en desiertos o zonas urbanas.

Lea más: Pozo en Atyrá para barrio cerrado de más de 3.300 personas en San Ber

Los vecinos autoconvocados coincidieron en que este tipo de infraestructura implica un uso intensivo de agua, lo que podría afectar seriamente al Acuífero Caacupé. Por ello, exigen controles rigurosos y el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

Este medio intentó comunicarse con Martín Tempe, representante legal de Petrohue Real Estate S.A. y de la sociedad Highlands Park & Lagoon, para conocer su versión sobre las denuncias, pero no se obtuvo respuesta.

El espacio queda abierto para que la empresa pueda brindar aclaraciones.