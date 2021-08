La negociación en la solución de los problemas

La escuela no está ajena a los conflictos que puedan surgir entre los miembros de la comunidad educativa. Cuando en un grupo se da un conflicto no debe ocultarse, negarse o disimularse. Actuando de ese modo no se estaría construyendo una cultura de paz.

Las personas somos diversas y tenemos intereses diferentes, el conflicto puede surgir y no es malo en sí mismo. Todo depende de la forma como se resuelva para darle una dimensión positiva o negativa. Por eso es importante aprender pautas de resolución cooperativa de conflictos. La negociación ha mostrado ser un excelente elemento en la resolución de conflictos.

Para poder negociar se debe tener una actitud favorable hacia el diálogo. Algunas pautas son:

No hablar de uno mismo. No amenazar, sermonear, criticar u hostigar. No querer dar lecciones al otro, ironizarlo, ser sarcástico, no ridiculizar, descalificar o subestimar al otro o a sus sentimientos. Escuchar al otro de forma interesada, evitar malos gestos (faciales, corporales, miradas, etc.), procurar ponerse en el lugar del otro. Parar y no dejarse llevar por el primer impulso.

Tipos de negociación

Negociación competitiva: las dos partes quieren imponer sus razones, se busca llevar el conflicto hacia que uno pierda y el otro gane.

Negociación cooperativa: se buscan acuerdos de tipo ganar-ganar. Diferenciar necesidades de deseos. Analizar las ideas más viables que mejor resuelvan el conflicto para ambas partes. En este tipo de negociación se deben diferenciar las posiciones de las personas de los intereses. Las posiciones responden a la pregunta: ¿qué quieren? Y los intereses: ¿para qué lo quieren? Analizar otras opciones y alternativas ante los intereses: ¿Qué es lo mejor que me puede pasar?, ¿qué es lo peor que me puede pasar?, ¿cuáles serían las consecuencias si no llegamos a un acuerdo?

- ¿Cuáles son algunas causas de conflictos escolares?

- Diferencias en acceso a los recursos.

- Comunicación deficiente y desigual.

- Falta de liderazgo y debilidad organizativa.

- Diferentes culturas escolares que conviven en la escuela.

- Formación de grupos que no se integran.

- Celos, incapacidad de aceptar al que es diferente.

- Otros.

Actividades

Responde

- ¿Cuáles son las causas de los conflictos que suelen surgir en el grado o en la escuela?

- ¿Cómo lo resuelven? ¿Quiénes intervienen?

- ¿Hay conflictos que se ocultan, niegan o disimulan?

- ¿Cuáles? ¿Por qué?