La niña invisible (2)

¡A leer!

- Lee la primera parte del cuento La niña invisible, con fluidez y entonación. Al leer apunta las palabras con un puntero o una regla.

- Permite a los estudiantes realizar predicciones en diferentes puntos de la lectura.

Ejemplos:

1. Al término del primer párrafo pregunta: ¿Cómo estarían pasando los niños del Pueblo Verde?, ¿y sus animales?

2. Al final del segundo párrafo pregunta: ¿Cómo estarían pasando los niños del Pueblo Azul?, ¿y sus plantas?

3. En el tercer párrafo para y pregunta: ¿Creen ustedes que los niños del Pueblo Azul y del Pueblo Verde podrán llegar a ser amigos?

4. Al términar el cuarto párrafo pregunta: ¿Crees que Blanca logrará ser amiga de los niños azules y de los niños verdes?

5. En el quinto párrafo para y pregunta: ¿Qué crees que hará Blanca porque se siente sola?

6. Para en el sexto párrafo ¿Qué crees que le pasará a Blanca?

A medida que leas el texto conversa sobre las palabras desconocidas para los estudiantes y permite que identifiquen su significado a partir del contexto. Revisa el siguiente vocabulario.

Vocabulario en contexto

Costumbre: algo que se hace todo el tiempo o habitualmente.

Intentar: probar, tratar, procurar.

Invisible: que no se puede ver.

Había una vez una niña que se llamaba Blanca. Su casa estaba ubicada al pie de dos cerros, cerca de un río. En uno de los cerros estaba el Pueblo Verde y en el otro, el Pueblo Azul. Los niños de Pueblo Verde lo pasaban muy bien. Los que no lo pasaban muy bien eran sus animales, por los golpes que recibían.

Los niños de Pueblo Azul vivían muy contentos. Las que no vivían contentas eran las plantas, porque las cortaban y pisaban. Además, los niños del Pueblo Ver de y los niños del Pueblo Azul no eran amigos.Tenían por costumbre pelearse entre sí.

Blanca era amiga de los animales y de las plantas, pero también quería ser amiga de los niños azules y de los niños verdes.

Los niños de Pueblo Verde no la querían, porque no era verde, y los niños de Pueblo Azul no la querían, porque no era azul.

Blanca se sentía cada día más sola. Aunque lo había intentado todo, aquellos niños no querían ser sus amigos.

Un día llegó a llorar tanto que las lágrimas que salían de sus ojos la borraron y se volvió invisible…

Actividad

Marca con una X elsignificado contextual de la palabra cursiva en la siguiente expresión:

Su casa estaba ubicada al pie de dos cerros, cerca de un río.

( ) 1. m. Extremidad de cada uno de los dos miembros inferiores del cuerpo humano.

( ) 2. m. En los animales, parte análoga al pie humano.

( ) 3. m. Base o parte en que se apoya algo.

( ) 4. m. Tallo de las plantas.

( ) 5. m. Tronco del árbol.

( ) 6. m. Planta entera.