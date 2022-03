El verbo «to be» (2)

Por ejemplo, si una persona dice «I am Isa», se entiende por el contexto que el verbo to be allí equivale al verbo «soy», pues la persona está hablando sobre su nombre al decir «Yo soy Isa». Sin embargo, si una persona dice «I am dancing», tiene sentido que «am» tome como significado el verbo «estar», pues «dancing» significa bailando, de modo que la persona estaría diciendo «Yo estoy bailando».

Usos del verbo to be

Si bien el verbo to be tiene principalmente dos significados particulares en español, este tiene algunos usos muy bien definidos en inglés que no siempre encajan con estos significados.

Los usos del verbo to be en inglés son los siguientes:

1- Hablar sobre nombres, por ejemplo cómo se llama una persona.

Ej: Ella es Pamela – She is Pamela.

2- Manifestar la edad de alguien o algo (en este caso, no significa ser o estar).

Ej: José tiene doce años de edad. – José is twelve years old.

3- Decir la nacionalidad de alguien.

Ej: Eulogia is Paraguayan – Eulogia es paraguaya.

4- Mencionar la profesión de una persona.

Ej: Tú eres un/a estudiante. – You are a student.

5- Expresar emociones.

Ej: Ever y Carmen están felices. – Ever and Carmen are happy.

En inglés, los verbos tienen algunas formas particulares.

Entre ellas está:

- La forma base o infinitivo. En inglés, la forma base es la forma principal que presenta el verbo, y es la que aparece en el diccionario. Se usa en su mayoría para formar el imperativo, y también como parte del infinitivo al agregarle la partícula «to» al inicio.

Forma base

Ej: Sé bueno con tu hermano. – Be nice with your brother.

Infinitivo

ser/estar – to be

Ej: Me gusta estar en mi casa. – I like to be in my house.

Fuente: https://bit.ly/3ug7ipi