El verbo «to be» forma negativa (1)

Para tener la forma negativa se agrega “not” al verbo.

Si digo: I am not a teacher. Significa: Yo no soy un/a profesor/a.

Si digo: I am not in the classroom. Significa: Yo no estoy en la clase.

Puedes hacer la contracción de los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you y they con el verbo to be, o bien hacer la contracción del verbo to be con la negación not.

Las contracciones surgen de la unión de dos palabras por medio de un apóstrofo.

En el primer caso las que se suprimen y son remplazadas por los apóstrofos son las vocales (las primeras letras de cada verbo).

En el segundo caso las que se suprimen y son remplazadas por los apóstrofos son las vocales o (de las palabras not). Excepto con la primera persona del singular: I, que tiene una sola forma de abreviar.

