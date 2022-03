Las onomatopeyas (2)

No obstante, no son consideradas una clase de palabra y rara vez son aludidas o descritas lingüísticamente. De ahí quizás que no haya aún una ortografía clara establecida para ellas, si bien la RAE recomienda escribirlas entre comillas, separadas por comas o con signos de exclamación.

Uno de los sonidos más complejos es la representación de la risa humana. ¡Hay tantos tipos de risas como personas en este mundo! No obstante, aquí se presentan las más comunes.

Ejemplos de onomatopeyas para la risa

- Risa abierta: ¡Ja, ja!

- Risa astuta: ¡Je, je!

- Risa contenida: ¡Ji, ji!

- Risa exagerada: ¡Jua, jua!

- Risa insustancial: ¡Ji, ji, ja, ja!

- Risa prepotente o irónica: ¡Ja, je, ji, jo, ju!

- Risa socarrona: ¡Jo, jo!

- Carcajada: ¡ja, ja, ja!; ¡je, je, je!; ¡ji, ji, ji!; ¡jo, jo, jo!

La onomatopeya es también un acto de conversión en palabra de un ruido de la naturaleza, que nace por imitación de sus sonidos en un intento del lenguaje por volverse icónico.

Ejemplos de onomatopeyas para sonidos de la naturaleza

- Burbujas/trasiego de líquido: ¡Glu, glu, glu!

- Chapoteo: ¡chap, chap!; ¡chop,chop!

- Golpe en un líquido, un objeto

- blando, un fluido viscoso: Plof

- Gota de agua: ¡Ploc!

- Lluvia suave: Plic, plic

- Rama que se quiebra: ¡Crac!

- Viento: Sss sss sss.

Sin duda, sacados de la misma naturaleza, quienes más nos inspiran a la creación de onomatopeyas son los animales.

Onomatopeyas para sonidos de animales

- Ajeo de la perdiz: ¡Aj, aj!

- Aullido del lobo: ¡Auu, auu!

- Arrullo de la paloma: ¡Rrrrrrr, rrrrrrr!

- Balido de la oveja: Beee, beee.

- Bufido del gato, caballo o toro: Fu.

- Canto de los pollitos: ¡Pío, pío, pío!

- Canto del gallo: ¡Quiquiriquí!

- Cacareo de la gallina: ¡Co, co, co!

- Cloquear de la gallina: ¡Cloc, cloc!

- Croar de la rana: ¡Croac, croac!

- Chirrido del grillo: ¡Cri, cri! ¡Cri, cri!

- Graznido del ganso y oca: ¡On, on!

- Glugluteo del pavo: ¡Glu, glu!

- Gruñido del cerdo: ¡Oink, oink!

- Ladrido del perro: ¡Guau, guau!

- Mugido de vaca: Muuu, muuu.

- Maullido del gato: ¡Miau, miau!

- Rebuzno del burro: ¡Hiaa, hiaa!

- Relincho del caballo: ¡Hiiii, hiiii, hiiii!

- Parpeo del pato: ¡Cua, cua, cua!

- Ronroneo del gato: Rrr rrr rrr.

- Rugido de león: Groar, Grrr.

- Ulular del búho: ¡Uuuu, uuuuuu!

Fuentes: https://bit.ly/3ukZRx5 / https://bit.ly/3rRFLri