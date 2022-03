El valor de la amistad (2)

Es posible que tengas miedo de ser débil, vulnerable o dependiente. Piensa en esto: debes brindar a tus amigos la oportunidad de dar, de lo contrario, es una relación unidireccional y la parte más profunda de ti no está realmente en ella. Puedes sentirte seguro, pero esta no es una relación completa y no es una verdadera amistad. Los verdaderos amigos dan las pautas de que una verdadera amistad requiere tanto dar como recibir. Da tanto como puedas y sé amable al aceptar lo que tus amigos te quieran brindar.

Sé abierto y acepta las decisiones que tomen tus amigos. Puedes ser honesto cuando se te pide tu opinión, pero no tienes que ser crítico o juzgador. Puedes pensar que tu amigo está equivocado o cometiendo un error, pero debes respetar su derecho a elegir su propio camino y su propio aprendizaje.

Debes confiar en tus amigos para que te den perspectiva y sean sinceros contigo. Puede que no siempre sigas sus consejos, pero realmente debes valorarlos. Esto debe hacerse con cuidado y amor.

Finalmente, construye tus amistades lentamente y ten más de un amigo. Una persona no puede ser todo para ti aunque tengas un «mejor» amigo.

Las amistades se profundizan con el tiempo y las experiencias compartidas. Por ello, vivirás diferentes experiencias y distintos aspectos de ti mismo con diferentes amigos.

Desarrollar verdaderas amistades puede parecer mucho trabajo, pero la alegría de experimentar la vida con un corazón abierto y compartirla con un verdadero amigo vale la pena.

Fuente: https://bit.ly/3ItOqHz / https://bit.ly/3teMg8n