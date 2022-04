El valor del amor (1)

¿Qué es el amor?

El amor es uno de los valores más preciosos de este mundo. Nadie puede argumentar en contra de eso.

El amor no siempre es simple, pero es espléndido y glorioso. Es el sentimiento más intenso del mundo y es una de las partes esenciales de la vida humana.

Hay más de una definición de amor. Algunas personas dicen que el amor es la capacidad de anteponer el bienestar de otra persona al propio, mientras que otros lo definen como un poderoso sentimiento de apego a otra persona.

De cualquier manera, el hecho es que el concepto de amor no es un solo sentimiento. En cambio, es una gama de emociones que te brindan bienestar. Al menos, así es como el amor debería hacerte sentir: positivo y bien contigo mismo.

¿Cuál es el valor moral del amor?

Entre otras cosas, el amor te enseña mucho sobre la moral, principios que te ayudan a diferenciar el bien del mal. Algunos de los valores morales básicos son la veracidad, la honestidad, la integridad, el aprecio, el compromiso… Y el amor los contiene a todos.

Cuando se ama a alguien, no se le miente, ¿verdad? En cambio, se hará todo lo posible para ser lo más honesto y veraz posible.

Las acciones seguirán a las palabras porque lo último que se quieres es decepcionar de cualquier forma posible.

Lo mismo ocurre con apreciar a la persona que se ama. Se admira profundamente todos los sacrificios que esta persona ha hecho por uno. Y, naturalmente, se le devuelve el favor como consecuencia de valorar lo que se tiene.

Una vez que se llega a amar a alguien, se adopta cada uno de estos valores fundamentales (y muchos más). El amor simplemente inspira a ser mejor y aumenta el sentido de todos estos principios.

¿Cuántos ejemplos conoces de personas que se convirtieron en personas honestas, honorables y dignas de confianza después de que el amor los inspirara a ser mejores?

Si uno no ama o no es amado realmente, no tiene la oportunidad de aprender sobre estos valores fundamentales. Abrir el corazón al amor y sentir que alguien se preocupa por uno son las únicas dos cosas que pueden enseñarnos esto.

¿Por qué el amor es un valor importante?

Ahora, probablemente se entienda por qué el amor es quizás el valor más importante de todos, porque es una combinación de todos los demás valores fundamentales.

Guste admitirlo o no, el amor es crucial para todos porque tarde o temprano uno se dará cuenta de que el amor es muy importante.

Es más importante que el dinero, el estatus social y cualquier otra satisfacción temporal. El amor incondicional es lo que completa la vida humana, es el único valor que llena todo nuestro ser.

Fuente: https://bit.ly/3sHin1l