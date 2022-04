El valor del amor (3)

Beneficios de la salud

De una cosa no cabe duda: “... el poder del amor beneficia la salud física y mental” La mayoría de las personas saben sobre esto, pero tal vez no están familiarizados con el hecho de que realmente influye en el cerebro de la manera más positiva posible.

Según algunos estudios, las personas que aman y son amadas a cambio tienen menos problemas con la presión arterial alta, y todos sabemos lo peligroso que puede ser. Los seres humanos se sienten más tranquilos al lado de alguien a quien quieren, por lo que, naturalmente, el ritmo cardíaco se ralentiza.

Además, se ha demostrado que el amor es un remedio natural para el dolor. Realmente hay algo en sostener la mano de su ser querido cuando se experimenta dolor físico. De hecho, su simple contacto hace que el área del cerebro responsable del dolor responda menos.

En cuanto a los efectos fisiológicos. Seguro que se ha oído hablar de la oxitocina, también conocida como la hormona del amor.

La oxitocina se libera en el cerebro, cuando se abraza a alguien, por ejemplo. Básicamente, es una de las hormonas que hace más felices a las personas.

El contar con los seres queridos hace comprender que aunque las personas son perfectamente conscientes de que no existe una varita mágica que pueda hacer la vida perfecta, de alguna manera, empezamos a sentirnos más tranquilos. Se siente que no se está solo, y no se tiene miedo de nada mientras puedas contar con ellos.

Cuando estas personas están cerca de nosotros, sentimos que podemos enfrentarnos a todos y todo lo que aparece en el camino. Obtenemos esta increíble fuerza y poder interior que inmediatamente comenzamos a sentirnos invencibles.

Motivación

El amor motiva a hacer y ser mejor. Si alguna vez se ha perdido las ganas de vivir, las personas que importan (y que se preocupan por uno a cambio) darán el empujón que se necesita.

De repente, tendremos la energía para poner nuestra vida patas arriba. Recordemos cómo hemos estado planeando ir al gimnasio durante los últimos cien lunes. O cómo no pudimos hacer ese examen final que nos ha estado molestando durante años.

De hecho, esta motivación no necesariamente tiene que estar conectada a algo grande. Si el amor nos ayuda a levantarnos cada día con más facilidad, es más que suficiente.

Pero el amor nos traerá mucho más. Es la fuerza que nos empuja y da la energía que nunca supimos que era posible. La fuerza que nos alienta y da inspiración para cada nuevo día.

Se siente bien

Finalmente, es bastante claro y simple: el amor nos hace sentir bien. Nos convierte en las personas más felices en el mundo. Nos trae alegría y dibuja una sonrisa en la cara.

El amor nos hace sentir seguros y protegidos. Trae optimismo y nos da esperanza de que siempre hay una luz al final del túnel.

Fuente: https://bit.ly/3sHin1l