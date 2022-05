Present continuous tense (2)

Para la forma negativa solo se agrega la partícula negativa «not» después del verbo to be.

Para recordar los usos principales del presente continuo, se utilizan los ejemplos en la forma negativa.

1. Describir acciones que ocurren en el momento exacto en que se habla o escribe.

Ejemplo: You are not reading a book. Tú no estás leyendo un libro.

2. Establecer contextos. Hablar de situaciones generales, personales o sociales, que ocurren en la actualidad.

Ejemplo: She is not studying a lot lately. Ella no está estudiando mucho últimamente.

3. Adelantar hechos, citas, eventos o acciones que ocurrirán en el futuro. Quien habla debe estar seguro de que ocurrirán.

Ejemplo: I am not going to the beach next weekwend. Yo no estoy yendo a la playa el próximo fin de semana.

4. Mencionar hechos temporales.

Ejemplo: Today is not raining. Hoy no está lloviendo.

5. Describir acciones que ocurren constantemente.

Ejemplo: The birds are not always singing. Los pájaros no están siempre cantando.

Estructura

El segundo modo del presente continuo o progresivo es el negativo.

Conjugación

A continuación, podrás encontrar una tabla con la que puedes visualizar cómo afecta la estructura a la conjugación de verbos en la forma negativa.

