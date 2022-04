Present continuous tense (1)

Los cinco usos principales del presente continuo son:

1. Describir acciones que ocurren en el momento exacto en que se habla o escribe

Ejemplo: You are reading the book. Tú estás leyendo el libro.

2. Establecer contextos. Hablar de situaciones generales, personales o sociales, que ocurren en la actualidad

Ejemplo: She is studying a lot lately. Ella está estudiando mucho últimamente.

3. Adelantar hechos, citas, eventos o acciones que ocurrirán en el futuro. Quien habla debe estar seguro de que ocurrirán

Ejemplo: I am going to the beach next weekwend. Yo estoy yendo a la playa el próximo fin de semana.

4. Mencionar hechos temporales

Ejemplo: Today is raining, but yesterday was sunny. Hoy está lluvioso, pero ayer estaba soleado

5. Describir acciones que ocurren constantemente

Ejemplo: The birds are always singing since sunrise. Los pájaros están siempre cantando desde el amanecer.

Estructura

Como otros tiempos verbales, el presente continuo cuenta con tres modos: afirmativo, negativo e interrogativo.

Conjugación

A continuación, podrás visualizar cómo afecta la estructura a la conjugación de verbos en el tiempo presente continuo:

Present continuous (drink) Afirmativo

- I am drinking juice. Yo estoy tomando jugo.

- You are drinking coffee. Tú estás tomando café.

- He is drinking water. Él está tomando agua.

- She is drinking soda. Ella está tomando gaseosa.

- It is drinking milk. Está tomando leche.

- We are drinking lemonade. Nosotros estamos tomando limonada.

- You are drinking chocolate. Ustedes están tomando chocolate.

- They are drinking tea. Ellos están tomando té.