El respeto (1)

El diccionario de la Real Academia Española define el respeto como la veneración, acatamiento que se hace a alguien. La palabra respeto proviene del latín respectus y significa atención o consideración.

La visita de Gonzalo (adaptación)

Cierto día, Gonzalo fue a la casa de Lorenzo a jugar. Se quedaría todo el fin de semana, así que ya supuso lo mucho que se divertirían. Imaginó que jugarían en el patio, que comerían un montón, verían miles de películas, se meterían a la pileta y harían muchísimas otras cosas que contarían en clase el lunes.

Y, de hecho, aprendieron algo y lo compartieron en clase, luego del fin de semana, pero no fue, precisamente, nada que Gonzalo haya imaginado. Es más, nada ocurrió como él lo había planeado.

¿Qué ocurrió? Sucedió que Gonzalo llegó muy emocionado a la casa de Lorenzo, tan emocionado que, apenas este le abrió la puerta, entró sin limpiarse los zapatos y sin saludarlo apropiadamente.

Le dijo un «Hola» rápido y fue directo a la pieza de Lorenzo, la cual ya conocía. Así, empezaron con el pie izquierdo. Lorenzo, muy pulcro y cuidadoso, se sorprendió de la entrada de Gonzalo, pero no dijo nada.

Simplemente, y con un poquito de malhumor, limpió las pisadas que su amigo había dejado. Lo hizo rápidamente, puesto que, si bien gustaba la limpieza, también quería jugar con su compañero. ¡Él también había planeado miles de actividades! Fue así que caminó hasta su habitación y, cuando entró, ¡grande fue su sorpresa cuando vio que Gonzalo estaba jugando! ¡Con sus cosas!

Se quedó un momento mirando sorprendido cómo ya había quitado sus juguetes, sin su permiso, y no le había esperado. Se sintió un poco dolido, otro poco molesto. Pero el fin de semana apenas empezaba y no quería pasar un mal rato, así que no dijo nada.

Al cabo de un tiempo, Lorenzo propuso otro juego.

—¿Y si jugamos un juego de mesa? ¡Me encanta este! —¡No!, yo quiero jugar con tus autos. Vamos a jugar a esto, después hacemos lo que vos querés. Lorenzo aceptó a regañadientes.

Jugaron durante horas a los autos; luego, a los piratas, como insistió Gonzalo. También luego con unos muñecos de acción nuevos que la mamá de Lorenzo le había regalado por su cumpleaños, a los bolos, y, después, a todo lo que Gonzalo quería.

Actividades

1 Responde.

1. ¿Qué opinas de la actitud de Gonzalo?

2. ¿Qué hubieras hecho si estuvieras en el lugar de Lorenzo?

3. Usa tu imaginación y escribe cómo crees que continuará la historia.

4. Lee los siguientes pensamientos sobre el respeto y señala con cuál estás más de acuerdo. Justifica tu respuesta.

- Todas las personas y culturas merecen respeto.

- El respeto de sí mismo es, después de la religión, el principal freno de los vicios. Sir Francis Bacon.

- Cuando uno conoce de verdad, experimenta lo que es el autorrespeto, es decir, se respeta a sí mismo.

- Si respetas a una persona, ella te respetará también. James Howell.

Fuente: Colección valores (2013). ABC Color.