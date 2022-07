Possessive pronouns (2)

Nota: No confundas los pronombres posesivos con los adjetivos posesivos. Aunque ambos coinciden en que expresan una posesión, los pronombres posesivos sustituyen al sujeto, mientras que los adjetivos posesivos lo describen.

Por ejemplo:

Pronombre posesivo: That dog is mine. Ese perro es mío.

Aquí la oración completa sería that dog is my dog (ese perro es mi perro), por lo que mine (mío) sustituye a my dog (mi perro).

Adjetivo posesivo: That is my dog.

Aquí my (mi) califica al perro, no se trata de cualquier perro, sino del mío.

Un tip para aprender a distinguir entre pronombre y adjetivo posesivo es que los adjetivos posesivos siempre van antes del sustantivo al que califican.

Actividades

I Observa la imagen y transcribe los pronombres posesivos en los lugares correspondientes.

Hers - His - Its - Mine - Ours - Yours - Yours – Theirs

II Subraya la opción correcta.

1) Is this cup ________________________ (your / yours)?

2) The coffee is ______________________ (my / mine).

3) She lives in ________________________ (her / hers) house.

4) The new car is _____________________ (their / theirs).

5) She cooked ________________________ (our / ours) food.

Lea más: Possessive pronouns (1)

III Tacha la opción incorrecta.

1) Don’t stand on (my / mine) foot!

2) She gave him (her / hers) suitcase.

3) I met (their / theirs) mother.

Respuestas:

I- 1.Mine - 2.Yours - 3. His - 4.Hers- 5.Its- 6.Ours - 7.Yours - 8.Theirs.

II- yours, mine, her, theirs, our.

III- mine, hers, theirs.

Fuente: https://www.perfect-english-grammar.com/possessive-pronouns-and-possessive-adjectives-exercise-1.html