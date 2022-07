Possessive pronouns (1)

Los pronombres posesivos son un tipo de pronombres (palabra que sustituye a un nombre o sustantivo) que indican posesión, es decir, a quién pertenece algo. Para utilizar un pronombre posesivo se tiene de referencia el pronombre personal al cual corresponde el poseedor.

Subject

I - yo

You - tú

He - él

She - ella

It - esto

We - nosotros/as

You - ustedes

They - ellos/as

Possessive pronoun

mine: mío/a/os/as.

yours: tuyo/a/os/as.

his: suyo/a/os/as (masculino).

hers: suyo/a/os/as (femenino).

its: suyo/a/os/as (neutro).

ours: nuestro/a/os/as.

yours: suyo/a/os/as (de ustedes).

theirs: suyo/a/os/as (de ellos/as).

Examples

1. This computer is mine. Esta computadora es mía.

2. The sandwiches are yours. Los emparedados son tuyos.

3. The camera is his. La cámara es suya. (De él).

4. All these dresses are hers. Todos estos vestidos son suyos. (De ella).

5. These toys are its. Estos juguetes son suyos. (Del perro).

6. These pictures are ours. Estas fotos son nuestras.

7. Is this car yours? ¿Este coche es vuestro?

8. The shoes are theirs. Los zapatos son de ellos.

Activities

1. Make sentences with the possessive pronouns.

2. Translate the above sentences into Spanish.

Fuente: https://bit.ly/3A7mHuJ