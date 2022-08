Present simple (3)

Se presenta la estructura básica que se utiliza para la formación de oraciones negativas.

Para usar en negativa el present simple con cualquier verbo que sea diferente al to be, se usa el auxiliar don’t o doesn’t, normalmente contraídos:

Ejemplos

I don’t want that. No quiero eso.

We don’t vote. Nosotros no votamos.

He doesn’t drink. Él no bebe.

-Don’t es la contracción de do y not. Doesn’t es la contracción de does y not, que se usa con he, she y it.

Sujeto + auxiliar + partícula negativa + verbo + complemento

You do not eat apples.

Tú no comes manzanas.

Forma abreviada

You don’t eat apples.

Sujeto + auxiliar + partícula negativa + verbo + complemento

She does not drink milk.

Tú no bebes leche.

Forma abreviada

She doesn’t drink milk.

Conjugación

Los verbos auxiliares don’t y doesn’t se colocan entre el sujeto y el verbo principal. Usamos doesn’t para he, she y it.

Con he, she y it el verbo principal no lleva s.

Present Simple: to eat (comer)

Negativa

I don’t eat too much meat. Yo no como demasiada carne.

You don’t eat too much meat. Tú no comes demasiada carne.

He doesn’t eat too much meat. Él no come demasiada carne.

She doesn’t eat too much meat. Ella no come demasiada carne.

It doesn’t eat too much meat. (Él/ella) no come demasiada carne.

We don’t eat too much meat. Nosotros no comemos demasiada carne.

You don’t eat too much meat. Ustedes no comen demasiada carne.

They don’t eat too much meat. Ellos no comen demasiada carne.

Actividades

I. Elige la opción correcta.

1. My father ____ a book every month.

a. doesn’t reads b. doesn’t read c. does read not

2. They ____ my girlfriend yet.

a. don’t know b. doesn’t know c. know don’t

3. Your sister ____ in New York.

a. don’t live b. doesn’t live c. doesn’t lives

4. We ____ to the beach on their holiday.

a. doesn’t go b. don’t goes c. don’t go

5. My brother ____ any magazine.

a. doesn’t read b. doesn’t reads c. don’t read

6. Evelyn and Brian ____ to the gym.

a. do go not b. don’t go c. doesn’t go

7. Daisy’s dog ____ too loudly.

a. don’t bark b. doesn’t bark c. don’t barks

8. You ____ to understand me.

a. don’t needs b. need not c. do not need

9. The world population ____ above three billion people a year.

a. doesn’t grow b. don’t grow c. don’t grows

10. My grandmother ____ pasta.

a. don’t eat b. doesn’t eat c. don’t eats

II Traduce las oraciones anteriores al español.

Respuesta

1.b 2.a 3.b 4.c 5.a 6.b 7.b 8.c 9.a 10.b

