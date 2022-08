Present simple (2)

Se presenta la estructura básica que se utiliza para para la formación de oraciones afirmativas. Aquí se puede ver cada uno de sus componentes.

El presente simple y su estructura afirmativa

Sujeto + verbo + complemento

You eat apples. Tú comes manzanas.

¿Cómo conjugar el present simple?

Saber emplear el presente simple en inglés no es solo conocer la estructura, se debe entender también la forma adecuada para la conjugación correcta de los verbos.

La conjugación del present simple

Present Simple: to eat (comer).

Afirmativa

I eat too much meat. – Yo como demasiada carne.

You eat too much meat. – Tú comes demasiada carne.

He eats too much meat. – Él come demasiada carne.

She eats too much meat. – Ella come demasiada carne.

It eats too much meat. – (Él/ella) come demasiada carne.

We eat too much meat. – Nosotros comemos demasiada carne.

You eat too much meat. – Ustedes comen demasiada carne.

They eat too much meat. – Ellos comen demasiada carne.

El present simple y la tercera persona

Para entender mejor el presente simple en inglés, se presentan las reglas para su uso correcto.

Regla 1: En las oraciones afirmativas del present simple a todos los verbos se les adiciona una -s al final.

Cuando los verbos finalizan en -o, -sh, -ch, -ss, -x y -z se debe añadir -es al final. Por ejemplo:

Para los verbos finalizados en -y, debes reemplazar la -y por i y luego adicionar -es.

Existe otra excepción para los verbos terminados en -y. Cuando hay una vocal antes de la -y, debes conservar esta y adicionar la -s.

Actividad

Elige la opción correcta.

1. Secretaries usually ____ work at seven o’clock. start - starts

2. My friend David ____ in Brazil. Live - lives

3. The bank ____ at nine o’clock in the morning. open - opens

4. Daicy ____ clothes for children. sells - sell

5. I usually ____ chicken and salad for dinner. have – has

Respuesta

1 start 2 lives 3 opens 4 sellsn 5 have

