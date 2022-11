¡Despedida del año!

«Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de mantenerlo todo el año». Charles Dickens (escritor inglés).

¡Queridos profesores, alumnos y padres de familia!

Desde este equipo de colaboradores de la gran familia del Departamento Educativo de ABC Color les deseamos todo lo mejor para estas fiestas, y esperamos haber contribuido al gran desafío de la formación de niños, jóvenes y adultos de nuestro país. Hoy les traemos propuestas para los últimos días de clase. ¡Esperamos que hayan logrado sus metas para el año, y que el 2023 los encuentre con energías para llevar adelante nuevos propósitos!

¡Feliz Navidad y exitoso 2023!

1. Nuestra reflexión de fin de año

Dispuestos en círculo en el lugar que nos guste: en el patio, la clase, la biblioteca, etc., reflexionamos acerca de los siguientes puntos:

- ¿Qué significa para ustedes celebrar la Navidad?

- ¿Qué logros tuvieron como grupo curso en este año 2022?

- ¿Qué pueden hacer en el 2023 para seguir creciendo como grupo?

- ¿Qué necesidades pueden observar en su entorno social?

- ¿Cuáles son las posibilidades de solución de esos problemas? ¿De quién o quiénes depende su solución?

Colocamos los resultados de nuestra reflexión en una hoja con estrella de 5 puntas:

Decidimos en grupo una acción social que podemos realizar:

Ir a:

- Una casa cuna, jugar con los niños, llevarles juguetes.

- Un cotolengo.

- Un hogar de ancianos.

- Visitar fundaciones de abrigo a la infancia o a la tercera edad.

- Si no podemos irnos a uno de esos lugares, hacemos acciones en nuestro barrio: ir a ayudar a algún anciano que viva solo, realizar las tareas del hogar sin que nos pidan los padres, etc.

- Preparamos todos juntos una o dos canastas de Navidad para regalar a algunas personas: el limpiador, el vendedor ambulante, los bomberos, una abuela que viva sola, etc.

2. El pesebre de los deseos

- Pensamos en un deseo para esta Navidad.

- Con ocho palitos de helado preparamos nuestro pesebre.

- Pintamos con los colores que nos gusten.

- Colocamos nuestro deseo en la parte de atrás de los palitos.

3. Limpiamos el aula

- Revisamos los objetos del aula, tiramos lo que no sirve, guardamos lo que se pueda reciclar.

- Colocamos en cajas lo que es útil todavía y ponemos rótulos identificadores a cada una.

- En un rincón del aula colocamos nuestros pesebres. Luego los llevaremos a nuestra casa.

Lea más: Despedida del año escolar

4. El discurso final

En el número anterior aprendimos a escribir un discurso para situaciones informales o grupos pequeños, hoy escribimos los discursos y los presentamos.

Posibles temas:

- Compartir con los compañeros los sentimientos experimentados durante el año.

- Agradecer al personal del colegio por todo el apoyo: secretarios, cantineros, bibliotecarios, limpiadores, etc.

- Palabras de agradecimiento para los padres.

- Escuchamos como ejemplo el discurso del docente:

Queridos alumnos:

Espero que cada uno de ustedes haya podido cumplir, aunque sea una parte, sus propósitos y deseos para este 2022.

Para mí, como docente, fue un verdadero honor trabajar con ustedes, y recibir en cada clase su energía vital; esa que se necesita para que más adelante se encarguen de nuestro país con entusiasmo.

Dijimos que todos escribiríamos nuestros deseos para el 2023; pues yo comienzo con uno que colgué en el árbol de la gracia; que todos ustedes puedan seguir sus estudios de la mejor manera posible, con libros, materiales, profesores capaces y aulas en condiciones; y que cuando terminen la secundaria, puedan seguir formándose de la mejor manera.

La preparación académica es una de las formas más efectivas de salir adelante como país; una preparación que incluye valores humanos como la responsabilidad y la honestidad.

Los que ya tendrán el derecho de votar, no olviden la gran responsabilidad que implica elegir a los gobernantes de nuestra patria. Fíjense en sus vidas, no solo en sus palabras; y sobre todo no olviden que, con esfuerzo, dedicación, y exigiendo al Estado las condiciones necesarias, todo propósito es factible.

Y, al final, si por algún motivo surgen problemas, como dice un refrán: «Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta». Existen muchos caminos para llegar a cumplir un objetivo. No debemos rendirnos ante las adversidades, sino, al contrario, aprender de ellas para el futuro.

¡Que estas fiestas encuentren a todos unidos, con salud y, sobre todo, mucho amor! Que la Navidad sea un momento de reconciliación y el Año Nuevo, el inicio de nuevas oportunidades que no deben desaprovechar.

Haremos una pequeña pausa para descansar, para aprender de otros contextos importantes para la vida, y nos reencontraremos con ilusión y confianza en el 2023.

¡Muchas gracias a todos!