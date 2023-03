Neurociencias (6)

Es una combinación de tres circuitos neuronales denominados estado de alerta, orientación y atención ejecutiva.

Estado de alerta

Cuando hablamos de estado de alerta nos referimos a las siguientes preguntas:

¿Está el alumno lo suficientemente despierto? ¿O tal vez demasiado despierto? ¿El alumno está semidormido?

Cuando preparas la lista de problemas de atención (o de complicaciones que pensabas como problemas de atención), muchos ejemplos eran probablemente inconvenientes del estado de alerta. Estos alumnos precisan que los ayudemos con su estado de alerta, porque el nivel correcto los ayudará a construir su «casa de la atención».

Orientación

Los alumnos absorben la información a través de sus sentidos. Pueden ver las cosas, escucharlas, tocarlas, etc. Por un lado, esta percepción de los estímulos de su medio ambiente es la base de todo el aprendizaje. Los alumnos no pueden aprender lo que deseamos enseñarles si no han visto la nueva conjugación en el pizarrón, no han escuchado las instrucciones que les hemos dado.

Por el otro lado, la percepción puede distraerlos del aprendizaje porque, y este es un punto crucial, en cada segundo el medio ambiente incluye una superior cantidad de estímulos de los que podemos percibir. Mientras está leyendo esta página probablemente no está percibiendo el color del techo sobre su cabeza, el zumbido de fondo de su aire acondicionado. Cuando lee esa oración abruptamente percibe esos estímulos, pero por supuesto estuvieron presentes todo el tiempo.

Esta limitación neuronal explica el segundo elemento de la atención: la orientación.

Nuestros alumnos se deben orientar hacia el estímulo ambiental apropiado. Un alumno concentrado en el pájaro que está afuera del aula o que está rogando para poder ir al baño puede estar alerta, pero está tan desorientado que ningún aprendizaje se está produciendo. No son problemas de atención sino de orientación.

Atención ejecutiva

Aunque los docentes pueden fácilmente visualizar en el aula el estado de alerta y la orientación, luchan para identificar los problemas de la atención ejecutiva. ¿Cómo se puede reconocer un problema de la atención ejecutiva?

La respuesta más sencilla es esta: cuando los alumnos parecen pensar sobre un problema de una forma incorrecta, probablemente están presenciando un problema de la atención ejecutiva.

Resumiendo, la atención ejecutiva es una de las múltiples funciones ejecutivas. La memoria de trabajo, priorización, iniciación de tareas, inhibición: todas estas habilidades son agrupadas como funciones ejecutivas, y la atención ejecutiva pertenece a este grupo.

EJERCITARIO 6

Contesta.

1. ¿Cuáles son los circuitos neuronales de la atención?

2. ¿A qué se refiere la orientación?

3. ¿Por qué es importante el nivel de estado de alerta?

Fuente: ROSLER R. Asociación Educar. PETERSEN. S. E. ,& POSNER. M. I. (2012). The attentiom system of the human brain.