Neurociencias (7)

En el artículo anterior mencionamos que la atención es una combinación de tres circuitos neuronales.

La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales. La misma sufre oscilaciones normales, debido a la fatiga, estrés, emociones diversas y también por trastornos de la conciencia, la afectividad y el daño orgánico cerebral.

En el caso de la educación, se puede decir que la atención es el despliegue que realiza el estudiante en el transcurso de su actividad de aprendizaje. Consiste en una búsqueda que tiene, por una parte, aspectos conductuales y, por otra, manifestaciones neurofisiológicas, focalizando u orientando la energía hacia un lugar, situación o espacio determinado, con la intención consciente o inconsciente de lograr un objetivo. Se suele asociar con la vista o el oído, pero se puede extender a estímulos táctiles, gustativos u olfativos.

Considerando los estudios científicos sobre el funcionamiento del cerebro y analizándolos desde una perspectiva pedagógica, se puede afirmar que el «aprendizaje significativo es más eficiente para estimular el aprendizaje de un estudiante que un trabajo educativo en el que solo se eche mano a los recursos de un aprendizaje mecánico; que los problemas de la atención pueden ser corregidos o minimizados cuando se involucra al estudiante en procedimientos que despiertan su sentido de coherencia, cuando se lo motiva e interesa, y que la educación emocional, siempre y cuando el individuo no quede a su arbitrio, puede ayudarlo a reconocer sus estados emocionales y a manejar mejor eventuales explosiones, si efectivamente desea hacerlo» (Antunes, 2005).

Esto es un gran desafío para los educadores que debemos estimular esas potencialidades presentes en todos nuestros estudiantes, quienes tienen una inimaginable capacidad para aprender. Cuando un profesor solicita de manera exigente la atención del estudiante no está teniendo en cuenta los fundamentos científicos que explican cuándo y cómo el cerebro está efectivamente dispuesto a aprender, un docente nunca debe pedirles a sus estudiantes que atiendan, pero sí debe diseñar y aplicar estrategias que movilicen la atención de su cerebro.

Por eso es preciso cambiar la exigencia por una enseñanza basada en el funcionamiento del cerebro humano, que despierte el interés de asociar lo nuevo con lo viejo, que emplee técnicas diversas, estimuladoras y configuradoras de los diferentes procesos cognitivos a través de juegos didácticos, dinámicas de grupo y estrategias pedagógicas problematizadoras que faciliten la concentración de los estudiantes en el proceso de estudio.

EJERCITARIO 7

Contesta.

1. ¿Qué es la atención y qué factores pueden afectarla?

2. ¿Con qué sentidos se suele asociar la atención?

3. ¿Por qué un docente nunca debe pedirles a sus estudiantes que atiendan? Justifica.

