La gestión educativa (9)

La toma de decisiones es una de las tareas más importantes que tienen los directivos de un establecimiento educacional, pues la organización, el funcionamiento y la gestión de las instituciones educativas van a depender de la capacidad decisoria y de la calidad de las decisiones tomadas.

Si probáramos a enumerar las decisiones que toma un directivo, grandes y pequeñas, nos quedaríamos asombrados. Y es que las decisiones continuas, día a día, están marcando en gran parte el estilo de una dirección y del establecimiento.

La toma de decisiones resulta ser una tarea difícil, en la que puede constatarse con más claridad la inseguridad y debilidad de los directivos en un establecimiento.

Las razones o motivos de esta dificultad pueden ser tres:

- Primera. La toma de decisiones exige la elección entre varias opciones o alternativas y, por lo tanto, lleva consigo la posibilidad de equivocarse.

- Segunda. La toma de decisiones está muy unida en todas las organizaciones humanas al principio de autoridad. Las decisiones que tome la dirección de una institución educativa pueden y deben afectar a personas, docentes o estructuras organizativas.

Si en los establecimientos educacionales la dirección no asume la autoridad o esta no es aceptada por los demás miembros de la comunidad educativa, la toma de decisiones consensuadas se hace inviable. Al respecto, podríamos plantearnos: Cuántas decisiones se toman en el seno de los consejos de profesores; las reuniones de equipos de gestión, de asociaciones de padres, de centros de estudiantes, que luego no se llevan a efecto.

- Tercera. La toma de decisiones lleva consigo muchas veces consecuencias en personas y docentes que, al sentirse afectados, dan lugar a conflictos. Pensemos, por ejemplo, en la toma de decisiones relacionada con el horario de un curso o de profesores en las instituciones, o la asignación de las horas de colaboración.

La no adopción de decisiones puede originar en muchos casos más problemas y conflictos que una decisión tomada, aunque esta no haya sido acertada.

Otro aspecto muy importante en la toma de decisiones afecta a que los directivos pueden quedar sin autoridad para tomar posteriores decisiones si no hacen el seguimiento a las decisiones tomadas previamente.

Análisis de las variables que inciden en la toma de decisiones

Ante la necesidad o conveniencia de tomar una decisión, un directivo tiene que analizar los diversos elementos o variables más importantes que suelen intervenir y que se exponen a continuación:

La decisión no siempre es responsabilidad de la dirección. La toma de decisiones es responsabilidad o implica a veces a otros profesionales, a otras estructuras o a los docentes.

Una decisión puede ser responsabilidad de un jefe de departamento, de un coordinador de ciclo, etc., no siempre debe o tiene que ser responsabilidad de la dirección o del equipo de gestión.

Lo primero que debe hacer la dirección ante la toma de una decisión es analizar quién o quiénes son los responsables de cada actuación y qué estructura organizativa o equipos docentes están implicados. Grandes motivos de generación de conflictos en los establecimientos educacionales son el ámbito de la toma de decisiones, la no clarificación de las distintas funciones, tareas y responsabilidades, el procedimiento en la toma de las decisiones y la comunicación a las personas implicadas.

En este aspecto, resulta totalmente necesaria y conveniente la elaboración de las normas de convivencia, donde quede reflejada y explícita la delimitación de funciones, tareas y responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa, así como de las diferentes estructuras o equipos docentes que en la institución funcionen.

La toma de decisiones y la división de funciones serán, en todo caso, una de las formas más adecuadas para implicar a todos los miembros de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del establecimiento.

Ejercitario n.° 9

1. Menciona las variables que inciden en la toma de decisiones.

2. Explica la siguiente expresión.

La decisión no siempre es responsabilidad de la dirección.

