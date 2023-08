La gestión educativa (27)

Fortalezas: función que realiza la organización de manera correcta, como son ciertas capacidades especiales por las que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia.

Son los recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se tienen y actividades que se desarrollan positivamente.

En el contexto educativo, son los elementos positivos que los integrantes perciben (sienten) que poseen y constituyen recursos necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de la organización, educación).

¿Qué cosas son las que tu empresa hace muy bien, mejor que muchas otras?

¿Tu empresa es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta? ¿Por qué?

¿El equipo de gente está comprometido con la empresa y con la visión futura?

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Son los recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc., pero que se puede tener influencia sobre ellas al conocerlas, para reducir sus efectos en la empresa.

En el contexto educativo, son los elementos, los recursos, habilidades, actitudes técnicas que los miembros de la organización sienten que la educación no tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización.

¿Cuáles son las razones de los problemas existentes?

¿Los efectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala asignación de los mismos?

Oportunidades: variables que resultan positivas, favorables, explotables y que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, ya que permiten obtener ventajas competitivas con respecto a otras.

En el contexto educativo, son aquellos factores, recursos que los integrantes de la educación sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de los objetivos.

¿El mercado donde opera la empresa está en crecimiento?

¿Los productos o servicios satisfacen las tendencias de consumo o podrían adaptarse para hacerlo?

¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que la empresa puede aprovechar?

Amenazas: situaciones que provienen del entorno (variables externas) y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización, difícilmente podemos incidir en estas, sin embargo, es esencial conocerlas para minimizar la capacidad que tiene de afectar.

En el contexto educativo, se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la educación sienten que les puede afectar negativamente, los cuales pueden ser de tipo político, económico, tecnológico. Son normalmente todos aquellos factores externos a la organización que se encuentran en el medio ambiente mediato y, en algunas ocasiones inmediato. A partir de un exhaustivo tratamiento de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas es posible comenzar con el proceso de planificación estratégica de la organización.

Una vez definidas las potencialidades, riesgos, fallas, virtudes de la organización, es posible comenzar con un proceso de planificación estratégica, que permite orientarse hacia la consecución de los objetivos trascendentes de la organización. Lo importante es que el FODA, bien elaborado, permite orientar a la organización hacia el largo plazo: qué es lo que se quiere y cuáles son las estrategias que se van a utilizar para la consecución de dichos objetivos, a través de determinadas tareas, procesos, procedimientos, etc.

En el ámbito de la educación, el FODA es un instrumento de planificación básica, cuya determinación permite a una institución detectar su situación organizacional interna y externa ante la posibilidad de planificar estratégicamente su accionar a corto, mediano o largo plazo. A través del resultado del FODA es posible contextualizar de mejor forma la vigencia de la misión y los objetivos estratégicos de la institución. Al mismo tiempo clasifica aquellas fortalezas y debilidades de las áreas de gestión y administración al interior del establecimiento educacional posibilitando establecer líneas de trabajo específicas en la planificación anual.

¿Qué cosas hacen los competidores de mejor forma que tu empresa?

¿Qué obstáculos legales, impositivos o normativos enfrenta el negocio?

¿Existen nuevas tecnologías o modas de consumo que amenazan el futuro de los productos o servicios?

Ejercitario n.° 27

Lee detenidamente cada aseveración y subraya si es Falso o Verdadero.

1. Se denominan debilidades a los recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se tienen y actividades que se desarrollan positivamente.

Falso / Verdadero

2. Se denominan amenazas a los elementos, los recursos, habilidades, actitudes técnicas que los miembros de la organización sienten que la educación no tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización.

Falso / Verdadero

3. Se denominan oportunidades los factores, recursos que los integrantes de la educación sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de los objetivos.

Falso / Verdadero

4. Se denominan fortalezas los factores externos a la organización que se encuentran en el medio ambiente mediato y, en algunas ocasiones, inmediato. A partir de un exhaustivo tratamiento de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas es posible comenzar con el proceso de planificación estratégica de la organización.

Falso / Verdadero

Fuentes: OVANDO RODRÍGUEZ, L. J. (2015. Reflexiones sobre gestión educativa y enseñanza. ÁLVAREZ, M. ET AL. (2010). Los equipos directivos en centros de primaria, elementos básicos del éxito escolar. Madrid: Ministerio de Educación. GAIRÍN, J; RODRÍGUEZ GÓMEZ, D. (2015). Innovación, aprendizaje y gestión del conocimiento en las instituciones educativas. Revista Educación 2015. Nº46 (73-90). Gil, J (1992).