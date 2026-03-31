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31 de marzo de 2026 - 01:00

Procrastinación: qué es y cómo empezar a vencerla

Procrastinación: qué es y cómo empezar a vencerla
Procrastinación: qué es y cómo empezar a vencerlaArchivo, ABC Color

La procrastinación es el hábito de posponer tareas o decisiones importantes, a menudo de manera habitual. Las personas que procrastinan suelen sustituir las tareas que necesitan ser completadas por otras actividades que son menos urgentes o más placenteras (celulares, series, redes) y, sin darse cuenta, el tiempo se les va.

Por Lic. Mirtha Ovelar, MSC

No se trata simplemente de «pereza». Muchas veces aparece cuando una actividad nos da miedo (a equivocarnos o a no hacerlo perfecto), nos aburre, nos supera porque parece muy grande, o no sabemos por dónde empezar. En los adolescentes puede verse al dejar para el final estudiar, hacer trabajos o tomar decisiones; en los adultos, al aplazar trámites, conversaciones difíciles o proyectos personales.

Lo difícil es que procrastinar suele dar un alivio momentáneo: «lo haré después». Pero ese alivio dura poco y se transforma en sentimientos de culpa, insatisfacción, presión y estrés cuando se acerca la fecha límite.

Para vencer la procrastinación

1. Reconocimiento y aceptación. El primer paso para superar la procrastinación es reconocer que es un problema y estar dispuesto a cambiar el comportamiento.

2. Organización y planificación. Utilizar herramientas de gestión del tiempo, como agendas y listas de tareas, para organizar y priorizar actividades diarias.

3. Establecimiento de metas claras y alcanzables. Definir metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales (SMART) puede proporcionar la dirección y la motivación necesarias para actuar. Ejemplo: En lugar de «debería estudiar para el examen», establece una meta concreta como «estudiaré las tres primeras lecciones hoy a la tarde».

4. Eliminar las distracciones. Dejar el celular lejos, usar un temporizador, estudiar en un lugar específico y avisar en casa que ese bloque es de concentración. Para los padres, funciona mejor acompañar con estructuras y acuerdos («¿a qué hora empiezas y cuántas lecciones estudiarás?») que con reproches, porque la presión excesiva puede aumentar el miedo y, con ello, la evitación.

5. Motivación y refuerzos positivos. Establecer un sistema de recompensas para cuando completes tareas o alcanzas metas para reforzar el comportamiento positivo. Ejemplo: permitirte un capítulo de tu serie favorita después de completar una tarea importante.

6. Apoyo psicológico. Si la procrastinación es constante y viene acompañada de ansiedad intensa, desánimo o dificultades grandes para organizarse, puede ser útil pedir apoyo profesional: no para «culpar», sino para aprender herramientas de planificación y regulación emocional.

Vencer la procrastinación no solo mejora la productividad y la eficiencia, sino que también conduce a una mayor satisfacción personal y a una reducción del estrés.

APRENDE MÁS

Responde.

1. ¿Por qué la procrastinación no es lo mismo que pereza y qué emociones pueden estar detrás de ella?

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2. ¿Qué consecuencias describe el texto cuando se deja todo para el final y se entra en «modo emergencia»?

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3. ¿Cuáles son dos estrategias concretas del texto para empezar una tarea y reducir la procrastinación?

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Fuente: Viviana Riego, Noelia Ruiz Díaz y Marcelo O’Higgins. Salud mental para la formación integral. Fascículo 17. Curso de ABC Color.