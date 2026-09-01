Escolar
01 de septiembre de 2026 a la - 01:00

¡Minga Guazú vibró con la magia de aprender jugando en el Abasto Este!

¡Minga Guazú vibró con la magia de aprender jugando en el Abasto Este!
¡Minga Guazú vibró con la magia de aprender jugando en el Abasto Este!Archivo, ABC Color

A través del Departamento Comercial y de Servicios Educativos de ABC Color, el complejo comercial se transformó en el epicentro del Día del Niño. Familias enteras disfrutaron de una jornada inolvidable cargada de juegos, dinámicas escolares innovadoras y espectaculares premios que combinaron la diversión con aprendizajes significativos.

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