Difundiendo ideales con puro rock

Este grupo nació hace trece años, con cuatro jóvenes que además de compartir sus gustos musicales, también sus formas de pensar y su repudio a la sociedad que solo defiende los intereses del dinero, por lo que a la hora de ponerle un nombre a la banda optaron por “Enemigos de la Klase” El grupo afrontó varios cambios entre sus integrantes, de los fundadores hoy solo queda Christian Pérez (vocalista); los demás integrantes son Marcelo González (baterista) Derlis Castro (bajista). Consideran que no son un grupo de rock cualquiera, pues defienden un concepto ideológico, componen sus temas con sentido y fin específico, difundir un rock a conciencia.



Llegaron a estar en el ránking de la Rock and Pop, por mucho tiempo y se los puede escuchar también en varias emisoras locales, por lo que a la hora de asistir a sus conciertos la gente ya sabe lo que va a escuchar y no solo piden temas de otros grupos.



Con respecto a la moda punk rock de nuestros días, opinan que es únicamente “moda” e incluso varios de los grupos están en auge en este momento lo hacen solo por eso y que al final cuando pase esta época, se van a ver a los que realmente llevan el rock y la rebeldía en la sangre.

Dicen que ser rockero o puncker es mucho más que usar unos pantalones rotos, un cinto de tachas y una remera negra; es sentir en el alma plena, un repudio a algo, ellos, van siempre en contra de la sociedad que hoy está corrompida por efecto de varias décadas de opresión y represión.



En la mayoría de sus temas podemos encontrar toques de pesimismo, pero afirman que solo ven la realidad y el cambio en nuestra sociedad está lejos de ser para bien; también tienen temas de amor pero son mucho más escasos. A la hora de optar por algún grupo que les sirva de inspiración, lo hacen por “Los Ramones” y varios de sus temas, musicalmente hablando tienen rasgos de este conjunto.



Lamentan que en nuestro país casi no exista una cultura musical, son demasiado pocas las personas que, por ejemplo, admiren a un determinado grupo, sepan todo acerca de este, tengan todos sus discos y no falten a sus conciertos; de modo que progresar con este rubro en el Paraguay es muy difícil.



Tienen en su haber dos discos; “Patria o muerte” y “Sobre mártires, héroes y traidores”, este año planean lanzar el tercero esperando contar con el apoyo de todos, tiene además su propio sitio en internet: www.geocities.com/enemigosklase, donde se pueden obtener informaciones detalladas sobre el grupo, además de fotos y las letras de sus temas.