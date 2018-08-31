Weekend
31 de agosto de 2018 - 02:08

Fernando Pessoa y sus egos, en Literaity

Hoy se presentará la performance poética “Fernando Pessoa y sus egos”. Será en el espacio cultural Literaity (Chile 1027 c/ Manduvirá), a partir de las 20:00. Las entradas costarán G. 15.000.

El espectáculo es una obra colectiva que integra poesía, música y teatro y explora la obra del escritor portugués Fernando Pessoa y sus heterónimos.

Actúan Diego Ayala, Vivi Insaurralde y Diego Ariel Velázquez. La música en vivo estará a cargo de Luisfer Torres.

Fernando António Nogueira Pessoa fue un poeta y escritor portugués, considerado uno de los más brillantes e importantes de la literatura mundial y, en particular, de la lengua portuguesa. Pessoa tenía 72 heterónimos, que son nombres falsos adoptados por el autor para atribuirle parte de su producción.