Fernando Pessoa y sus egos, en Literaity

El espectáculo es una obra colectiva que integra poesía, música y teatro y explora la obra del escritor portugués Fernando Pessoa y sus heterónimos.

Actúan Diego Ayala, Vivi Insaurralde y Diego Ariel Velázquez. La música en vivo estará a cargo de Luisfer Torres.

Fernando António Nogueira Pessoa fue un poeta y escritor portugués, considerado uno de los más brillantes e importantes de la literatura mundial y, en particular, de la lengua portuguesa. Pessoa tenía 72 heterónimos, que son nombres falsos adoptados por el autor para atribuirle parte de su producción.