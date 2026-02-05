Una hermana “bachiller” de concejala cercana a Bachi aterriza en el Senado

De profesión bachiller y con salario mensual de G. 8,5 millones. Así figura Tatiana Marisol Ruiz Díaz Gaona, de 22 años, en las planillas de la Cámara de Senadores, presidida por el cartista Basilio “Bachi” Núñez. Lo curioso es que su función es “especialista VI” en la Dirección de Mantenimiento de la Cámara Alta.

Registros detallan que Tatiana Marisol Ruiz Díaz ingresó en julio de 2024 como funcionaria contratada, con un sueldo de G. 4.500.000. Para enero de 2025 –cinco meses después– ya consiguió su nombramiento como funcionaria permanente y la casi duplicación de su salario mensual, es decir, un aumento a G. 8.500.000.

Un detalle que no se escapa de toda esta movida en tiempo récord en beneficio de la joven de 22 años es que su hermana es concejala departamental de Presidente Hayes. Se trata de Ninfa Maribel Ruiz Díaz Gaona, colorada cartista.

Ninfa Maribel Ruiz Díaz, para casualidad, es muy cercana al actual presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez. Así al menos ella deja en evidencia a través de sus cuentas en redes sociales en las cuales “repostea” todas las actividades del legislador colorado cartista.

A esto se suma que la edil departamental prácticamente está presente en casi todos los actos en los cuales asiste Bachi Núñez cuando estos tienen lugar en el departamento de Presidente Hayes. Para ejemplo está el evento de inauguración del Campeonato Interno “Paz del Chaco” de la Federación Villahayense de Fútbol de Salón, que tuvo lugar en diciembre del año pasado.

A esa actividad, Ninfa Maribel Ruiz Díaz al parecer fue la única asistente como autoridad local, atendiendo a que solo ella y el senador cartista aparecen en la imagen de entrega de premios a la reina electa.

ABC intentó obtener la versión del presidente del Senado, Basilio” Bachi” Núñez, para conocer el mecanismo utilizado para el nombramiento de la flamante funcionaria y la especialidad, pero no atendió las llamadas. Fuentes consultadas por ABC confirmaron que Tatiana Marisol Ruiz Díaz no cuenta aún con título universitario y recién está cursando la carrera de arquitectura en una universidad privada.

Una agencia de empleo

No es la primera vez que son descubiertas contrataciones discrecionales del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista). En octubre de 2024, apenas tres meses después de asumir aquel cargo, se dio a conocer una lista de 455 nombres de contratados en el periodo comprendido entre julio y octubre de ese año, donde aparecían desde personas que apenas terminaron la secundaria hasta la hija de la exsíndica del astillero de Núñez en Villa Hayes.

Uno de los contratos que entonces saltó fue el de la prima de la pareja de Basilio Núñez, Nidia Filina Zaracho Arriola, sin título universitario, con una asignación salarial en ese momento de G. 4.000.000. Ahora su sueldo ya es de G. 7 millones al mes como funcionaria permanente.

Así también es el caso de Camila Páez García, hija de Gladys Ramona García, una hurrera de Bachi y exsíndica del Astillero Villa Hayes. Esa joven de 20 años sin título universitario comenzó con sueldo G. 8.000.000, que luego trepó a G. 10.400.000 cuando fue nombrada como auxiliar de la Unidad Operativa de Contrataciones del Senado.