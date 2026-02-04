Video: Peña pasea en superautos en Dubái mientras el país se moviliza por la Caja Fiscal

Mientras en Paraguay se profundiza el debate político y social por el proyecto de ley que busca reformar la Caja Fiscal —y que será tratado mañana en la Cámara de Diputados—, el presidente de la República, Santiago Peña, optó por dejar de lado su “intensa” agenda diplomática para protagonizar una escena que no pasó desapercibida.

Lejos de los reclamos ciudadanos y del clima de creciente conflictividad social, el mandatario fue visto en Dubái recorriendo una colección de autos de lujo junto a Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Lea más: Peña confirma acuerdo con Emiratos Árabes para el tren de cercanías

Un contraste que genera ruido político

La visita quedó registrada en las redes sociales del propio Ben Sulayem, quien compartió imágenes junto al presidente Peña y la primera dama, destacando la “pasión por los autos” y celebrando lo que calificó como una “velada maravillosa”.

“Es un honor recibir en Dubái a mis amigos el presidente Peña y la primera dama de Paraguay”, escribió el titular de la FIA, agregando que “bajo el liderazgo del presidente Peña, el futuro del automovilismo y la movilidad en Paraguay se ve muy prometedor”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2026/02/04/pena-se-jacto-de-premio-por-reformas-y-esto-respondio-la-ciudadania/

Superdeportivos, lujo y exposición en redes

En otra publicación, acompañada de un video, Ben Sulayem fue aún más explícito al mostrar al mandatario paraguayo disfrutando de una experiencia exclusiva como acompañante, mientras él conducía el exclusivo y lujoso Aston Martin Valkyrie, uno de los vehículos de colección más caros y potentes del mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al final del video, se lo ve conduciendo otro lujoso vehículo, un Bugatti Chiron Super Sport, valorado entre unos 4 a 5 millones de dólares.

“Saliendo a la ruta con el presidente Peña. Dos autos espectaculares. Dos experiencias de conducción inolvidables”, escribió el presidente de la FIA, remarcando que fue “un privilegio” recibir al jefe de Estado paraguayo en su país.