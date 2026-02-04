Dani Centurión suma respaldo del MUR a su precandidatura a la intendencia de Asunción

El Movimiento de Unidad y Renovación (MUR), del Partido Colorado, se incorporó oficialmente al proyecto del precandidato Dani Centurión, del movimiento Colorado Añeteté, durante un acto realizado en la sede de COFAN, en el barrio San Pablo de Asunción.
La actividad política reunió a dirigentes partidarios precandidatos a concejales y referentes del Partido Colorado.
El líder del MUR, el general Bernardino Soto Estigarribia, afirmó que la propuesta de Centurión ofrece “el mejor camino para Asunción”, con énfasis en la participación ciudadana, la rendición permanente de cuentas y la transparencia en la gestión municipal. En su discurso, ratificó un compromiso para “eliminar las prebendas y erradicar la corrupción”, como pilares del acuerdo político.
Presencias y proyección nacionalDel acto también participó el precandidato presidencial Arnoldo Wiens, quien acompañó la formalización del respaldo y dialogó con dirigentes locales sobre la articulación territorial del proyecto.
Centurión sigue sumando apoyos
La adhesión del MUR se suma a respaldos previos dentro de la Asociación Nacional Republicana. Días atrás, el exdiputado Óscar Tuma anunció que el movimiento interno Tu Asunción acompañará la precandidatura de Centurión, así como la postulación presidencial de Wiens.
Con estos apoyos, el proyecto de Centurión fortalece su base dentro del oficialismo disidente y avanza en la consolidación de alianzas de cara a la interna colorada.