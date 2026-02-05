Sportivo 2 de Mayo se estrena con histórico triunfo en Copa Libertadores

Fue un primer tiempo vibrante en la “Terraza del País”, lejos de cualquier especulación táctica, tanto Sportivo 2 de Mayo como Alianza Lima saltaron al campo con propuestas ambiciosas, dejando claro que el objetivo compartido era únicamente la victoria. Si bien esa vocación ofensiva es una obligación intrínseca para un gigante del continente como el conjunto peruano, el “Gallo Norteño” no se quedó atrás, empujado por su público que colmó las gradas del Río Parapití, el equipo local asumió el protagonismo y tuteó a su rival, convirtiendo el trámite en un ida y vuelta constante.

El trámite del encuentro no dio tregua, con situaciones manifiestas de gol en ambas áreas. El conjunto visitante, que se hizo dueño de la posesión en los compases iniciales, generó la opción más nítida tras una recuperación en la zona media que derivó en una transición punzante, en esa acción, Girotti habilitó con rapidez a Gentile, quien ensayó un potente derechazo, que buscaba el ángulo superior izquierdo del arco local, pero encontró la espectacular respuesta del portero Martínez, quien en una volada para la fotografía logró rechazar el balón a mano cambiada.

El ímpetu del “Gallo” se hizo sentir con fuerza en el tramo final de la primera etapa, asediando constantemente el arco defendido por Viscarra. Sin embargo, su oportunidad más clara llegó antes de la media hora de juego, en una acción colectiva de alta factur, con una acción gestada desde la salida en la zona baja, que derivó en una triangulación entre Alfonso, Ruiz Díaz y Gómez. Este último fue el encargado de finalizar la ofensiva con un derechazo cruzado y abierto que pasó muy cerca de romper el cero, dejando en evidencia la fluidez del equipo pedrojuanino en ataque.

A diferencia del dinámico inicio, la etapa complementaria careció de la misma intensidad y profundidad. El elenco visitante logró hacerse con el control de la posesión, pero el dominio fue estéril: las acciones de riesgo se diluyeron lejos de las áreas y el ritmo del encuentro cayó en una zona de intrascendencia. Por su parte, el “Gallo”, en una faceta de resistencia, sentía el desgaste, que empezó a pasar factura, especialmente en sus hombres de ofensiva, quienes con el correr de los minutos fueron perdiendo incidencia en el juego y dejaron de representar una amenaza para la defensa peruana.

El peligro volvió a rondar el área del “Gallo”, cerca del último cuarto de hora, tras un pase entrelíneas de Cantero que logró filtrarse entre las piernas de Saiz, dejando a Guerrero en una posición inmejorable frente a la portería. Sin embargo, cuando el experimentado atacante se disponía a definir, apareció el cruce providencial de Sosa para evitar el remate. Aunque la acción fue invalidada inicialmente por una supuesta posición adelantada, la repetición dejó dudas sobre la decisión arbitral, ya que Saiz tardó en dar el paso adelante y parecía habilitar al delantero peruano.

En la recta final del encuentro, la lectura de juego del técnico Ledesma resultó determinante. Los cambios introducidos para refrescar el ataque terminaron por inclinar la balanza, gracias a una acción colectiva que nació en los pies de Colmán. El atacante desbordó con éxito por el carril derecho y lanzó un centro rasante al primer poste hacia Fretes, quien, con gran visión, decidió retrasar el balón ante la llegada de frente de Acosta. Este último conectó un auténtico “misil” que se estrelló contra el larguero antes de cruzar la línea de sentencia, desatando la euforia en las gradas y sellando el destino del partido con un gol de altísima factura.

Miércoles, el desquite en Lima

Tras el histórico debut en el certamen de clubes más importante de nuestro continente, el Sportivo 2 de Mayo tiene la mirada puesta en el duelo de vuelta, que está programado para el miércoles, a las 21:30, en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, también conocido como “Matute”. El ganador de la llave enfrentará en la siguiente ronda del torneo al Sporting Cristal, también de Perú.

Sin embargo, antes de la revancha continental, el “Gallo Norteño” deberá atender el plano local, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. En la “Terraza” del país, recibirá al vigente campeón, Cerro Porteño. La cita ante el “Ciclón” será este sábado a las 20:15 en el estadio Río Parapití, donde el equipo pedrojuanino buscará fortalecerse aún más anímicamente antes de su viaje a la capital peruana.