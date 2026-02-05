Tren de cercanías: Gobierno quiere cambiar otra vez la ley para adjudicación directa a emiratíes

Con bombos y platillos, el presidente Santiago Peña anunció ayer la firma de un acuerdo con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para avanzar con el proyecto del tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí. La iniciativa se impulsará a través de la empresa estatal emiratí Etihad Rail, que conformará una sociedad con Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) para llevar adelante el plan a través de una adjudicación directa, mediante un acuerdo de “Gobierno a Gobierno”.

El documento firmado establece los términos de referencia para una concesión por 30 años y constituye el primer paso formal del proyecto, ya que el contrato se rubricará más adelante. Firmaron el documento la ministra del MOPC, Claudia Centurión, el presidente de Fepasa, Facundo Salinas, y el ministro del MIC, Javier Giménez, y representantes de la empresa emiratí.

Según lo anunciado, en un plazo de ocho meses deberán concluirse los estudios técnicos y financieros que definirán el monto final de la inversión, estimado preliminarmente entre US$ 400 millones y US$ 450 millones.

En conferencia de prensa, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, explicó que la intención es crear una nueva sociedad en Paraguay (Sociedad de Objeto Específico), integrada por Fepasa y Etihad Rail. La empresa emiratí se compromete a aportar US$ 150 millones como capital, mientras que Fepasa debe invertir otros US$ 50 millones, es decir, recurso que finalmente deberá asumir el Estado paraguayo. Los US$ 200 millones restantes se obtendrían mediante financiamiento en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos.

Según Giménez, el esquema prevé que el 50% de la inversión sea capital propio y el otro 50% deuda, con créditos a tasas consideradas “convenientes” para la viabilidad del proyecto. La nueva empresa será la encargada, tanto de la construcción como de la operación del tren eléctrico, durante el período de concesión.

Choque con la ley vigente: adelantan modificación

Sin embargo, durante la conferencia no se aclaró un punto central: la Ley Nº 7.434, “De la reforma del tren de cercanías”, promulgada de forma acelerada por el propio presidente Peña en enero del año pasado, que establece que el proyecto debe ejecutarse mediante un proceso licitatorio y no a través de una adjudicación directa como ahora están pretendiendo.

Esta normativa fue impulsada tras el fracaso del intento anterior de concretar el tren con apoyo de Corea del Sur. Ahora, para que el nuevo acuerdo con los Emiratos Árabes pueda avanzar bajo el esquema anunciado, el Poder Ejecutivo pretende modificar nuevamente esta ley.

Al respecto, la ministra secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia, Marianna Saldivar, confirmó que el Ejecutivo ya trabaja en un proyecto de modificación de la ley del tren de cercanías. Señaló que la iniciativa será remitida al Congreso Nacional para su estudio y eventual aprobación.

“Esto va a pasar por el Congreso para su aprobación. Posteriormente vamos a afinar los términos del contrato, ya a un nivel más de detalle, para avanzar con la ejecución”, expresó la funcionaria, sin dar los detalles respecto a los cambios previstos.

Se agregará un nuevo capítulo a la ley para poder adjudicar a emiratíes

ABC remitió consultas al ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, sobre las dudas que no se aclararon en la conferencia de prensa. El titular del MIC confirmó que el plan se concretará a través de la Ley Nº 7.434, pero que la norma requiere una adecuación para operar dentro de los marcos de “gobierno a gobierno”.

En ese sentido, señaló que la ley se utilizará casi en su totalidad, aunque el Ejecutivo prevé presentar una modificación en el Congreso tras el acuerdo con los Emiratos Árabes.

“Las reglas que regirán la relación entre la empresa emiratí y la República del Paraguay serán directas, pero estarán contenidas en la ley. La adjudicación será a la empresa designada por el gobierno emiratí, que es Etihad Rail, porque generalmente los acuerdos gobierno a gobierno se desarrollan mediante este procedimiento, ya que se basan en una relación bilateral entre dos Estados”, explicó Giménez.

Cuando se le preguntó qué artículo de la normativa será modificado para evitar la licitación y adjudicar directamente a la empresa foránea, indicó que se agregará un nuevo capítulo que regirá las relaciones de gobierno a gobierno.

“Las modificaciones no están destinadas a eliminar licitaciones. Sin embargo, este nuevo capítulo establecerá las reglas para las contrataciones gobierno a gobierno, donde la adjudicación directa puede ser una de las modalidades permitidas dentro de este esquema”, precisó.

El ministro destacó, a modo de ejemplo, que el proyecto del tren de cercanías contempla dos fases. El acuerdo firmado abarca únicamente la fase I y, en caso de que el gobierno emiratí decida no ejecutar la fase II, la modificación permitirá que esta etapa se realice mediante licitación o por acuerdo “gobierno a gobierno”.

Plazos e inversión

De acuerdo con lo expuesto por Giménez, los estudios técnicos comenzarán de inmediato y se extenderán por unos ocho meses. Las obras podrían iniciarse a comienzos de 2027 y demandarían aproximadamente 36 meses, con una eventual ejecución por etapas: la primera entre Asunción y Luque, y la segunda hasta Ypacaraí, en un trayecto total de 44 kilómetros.

El ministro aseguró que el proyecto tendría un fuerte impacto en empleo durante la etapa de construcción y que, una vez operativo, generará un “ecosistema comercial” en torno a las estaciones. También afirmó que se cumplirán las exigencias ambientales y municipales relacionadas con la traza ferroviaria.

De esta forma, el Gobierno está avanzando en un acuerdo internacional cuya legalidad está en duda, pues requerirá, una vez más, modificar una ley recientemente aprobada para viabilizar el proyecto del tren de cercanías.

Acuerdo de Dinac para modernizar aeropuerto

El Gobierno también informó que fue suscripto un acuerdo entre Abu Dhabi Airports (ADA) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica y avanzar en la modernización de la infraestructura aeroportuaria del Paraguay. Este entendimiento establece un marco de cooperación bilateral orientado a mejorar servicios, elevar la calidad de la experiencia de los pasajeros y potenciar la conectividad aérea del país, tanto a nivel regional como internacional.

El documento prevé diversas modalidades de trabajo conjunto, como intercambio de expertos, estudios de factibilidad, desarrollo de proyectos y creación de un Comité Conjunto de seguimiento, destinado a garantizar la correcta implementación de las iniciativas.

También se firmó otro acuerdo que amplía la colaboración entre Paraguay y los Emiratos Árabes Unidos hacia áreas estratégicas del sector energético e infraestructura, con especial énfasis en energías renovables, eficiencia energética, digitalización y tecnologías avanzadas.

Esta alianza busca promover proyectos que contribuyan a la diversificación de la matriz energética, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de los servicios públicos, consolidando un modelo de desarrollo sostenible y moderno.