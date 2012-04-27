Superhéroes y un tatuaje llegan a las salas de cine

La nueva aventura de estos superhéroes empieza cuando un enemigo inesperado amenaza con poner en peligro la seguridad mundial y Nick Fury, director de la Agencia Internacional para el Mantenimiento de la Paz, conocida con el nombre de SHIELD, busca urgentemente un equipo que salve al mundo del mayor de los desastres.

El largometraje está basado en la popular serie de cómics “Los vengadores” que se publicó por primera vez en 1963. Esta versión cuenta con la participación de reconocidos actores como Robert Downey Jr., como Iron Man; Chris Evans, Capitán América; y Mark Ruffalo, representando por primera vez a Hulk.

De igual manera, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y Jeremy Renner volverán a interpretar a Thor, La Viuda Negra y Ojo de Halcón.

La primera de Millenium

Otro esperado estreno que llega hoy a nuestro país es “La Chica del Dragón Tatuado”, la primera parte de la saga Millenium, del aclamado escritor sueco Stieg Larsson.

La película está dirigida por David Fincher (La red social) y presenta la historia de Mikael Blomkvist, un periodista financiero dispuesto a restaurar su honor tras ser declarado culpable por difamación. Henrik Vanger, uno de los empresarios más ricos de Suecia, lo contacta para llegar al fondo de la desaparición de su querida sobrina Harriet, ocurrida muchos años atrás.

Simultáneamente, Lisbeth Salander, una inusual pero ingeniosa investigadora de Milton Security, es contratada para averiguar los antecedentes de Blomkvist.

El largometraje está protagonizado por Daniel Craig; la actriz nominada al Oscar, Rooney Mara; Christopher Plummer, Stellan Skarsgård y Robin Wright.

En febrero pasado, la película se alzó con el Oscar a mejor edición, tras estar nominada en 5 categorías.