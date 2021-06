Vestuario laboral hecho por Fabricato

“A pesar de que todos estamos expuestos a la pandemia, hemos buscado alternativas para reafirmar el compromiso que tenemos con nuestros clientes. Es cierto que actualmente los tejidos con los que disponíamos antes del covid, ahora escasean, por lo que decidimos importar. Aunque nos sale más caro y logísticamente nos complica es la hora de poner el pecho por nuestros clientes. Es cuando más necesitan que sus prendas sean buenas. No está la cosa para tirar la plata”, refiere su CEO, Carlos Travieso.

“Lo que antes en una semana ya teníamos en corte, hoy nos tarda tres. Pero la calidad no es negociable. Eso no hizo posicionarnos. El cliente que llega a Fabricato sabe que compra una prenda que le va a durar, una prenda que no se va a achicar en el primer lavado, que no va a perder el color. Como decimos siempre, ‘Brindarte calidad es nuestra mejor publicidad’”, agrega.

La empresa se ha especializado en cubrir las necesidades de todo tipo de uniformes y vestuario de empresas. Remeras básicas, remeras personalizadas, pantalones cargo, chaquetas, chalecos y camperas son algunos de sus productos más vendidos.

La empresa tiene su sede central en el centro de Asunción. También hacen envíos a todo el país y exportan a Brasil y Uruguay.

“El éxito de nuestra empresa es que no queremos para otro lo que no queremos para nosotros. Te brindamos lo mismo que queremos que nos brinden. No quiere decir que seamos perfectos, pero si nos equivocamos pedimos disculpas. Amar lo que uno hace es el camino indicado y el equipo lo entiende”, reflexiona Travieso.

“No nos retiramos de un pedido hasta que el cliente quede satisfecho. Nos importa la imagen de las empresas y nos lo tomamos en serio. Sabemos lo que ponen en nuestras manos. No es poca cosa. Nuestro uniforme es lo primero que ve el futuro cliente de los nuestros. Queremos que tengan éxito y que brillen. Que sea único. Que se distingan entre los demás”, finaliza.

