El Lifestyle de Porsche tuvo a Sara Allinquant como invitada especial

Artista plástica, empresaria de perfumes, deportista y desde hace un tiempo, Sara Allinquant es influencer de marcas selectivas, como Porsche. “Fue con esta pandemia que necesitaba hacer un cambio en mi vida. Entonces tenía que reinventarme con lo que tenía al alcance de las manos y qué mejor herramienta que darle uso a las redes sociales”, comenta acerca de sus comienzos como influencer. “Empecé a compartir un poco más con la gente mi día a día y comenzamos el cambio desde casa”, agrega.

“Fue difícil al principio”, confiesa Sara, quien al ser una mujer hiperactiva, la pandemia le trajo un replanteo existencial. “Cambié de chip y trabajé para cambiar de estilo de vida. Digamos que me puse a buscar mi mejor versión y a medida que iba logrando compartía y también motivaba a la gente de alguna forma a que todos podemos cambiar a través del deporte, con voluntad, disciplina y sacrificio. Nada es imposible”, asegura desde su propia experiencia.

Fue así que poco a poco, Sara encontró lo que estaba buscando. “Hasta ahora te puedo decir que estoy más que conforme y feliz con lo logrado, pero sin bajar los brazos. Esto es día a día y un paso a la vez, porque vamos experimentando cambios y muchas barreras que tenemos que ir superando, pero la compensación es tanto que la motivación llega y se puede”, alienta.

El viaje a Miami

Como empresaria, Sara está acostumbrada a los viajes continuos y pese a la pandemia pudo ir al extranjero. Uno de esos viajes fue el de Miami, Estados Unidos, a donde fue invitada por Porsche. “Muy feliz estoy”, declara.

“A veces digo que quizás nunca me seleccionen como la mejor influencer, ni la más cool o popular y enserio que ni busco nada de eso. Como te dije siempre, trato de competir solo conmigo misma. Mi mejor premio es que habiendo tantas mujeres hermosas, jovencitas, modelos en nuestro país, y yo, ya siendo una mujer madura, que marcas tan prestigias como Porsche me abran la puerta, para mí vale más que cualquier premio de influencer que me puedan otorgar”, asegura.

El programa Lifestyle consiste en un premio de pasajes, hotel y auto Porsche del año, que uno elige, para manejar durante la estadía en Miami. “Generalmente Porsche tiene varios eventos en Miami de música, artes, exposiciones, lanzamientos, pero lastimosamente por la pandemia fueron suspendiéndose todos. Razón por la cual este programa de Lifestyle también fue suspendido”, refiere.

Sin embargo, Sara fue afortunada de poder hacerlo. “Tuve la suerte de ser beneficiada gracias al equipo de marketing de Porsche, encabezado por la gerente Diana Bernal, quien me apoyó siempre e hizo todo lo necesario para ser beneficiada con este programa”, agradece.

El Lifestyle de Porsche, que en nuestro país es representado por el Grupo Diesa, beneficia a personas que se destacan en el país por algún mérito, ya sea deportes, artes o que marque alguna diferencia. “Y lo mío llegó con mi cambio de vida, la motivación y ayuda que ofrecía en mis redes. Eso tuvieron en cuenta. Aparte ya venía trabajando con esta prestigiosa marca que también es mi marca de auto. O sea, puedo hablar con conocimiento de causa cuando hablo de Porsche”, asegura.

De vuelta al país, renovada por esta experiencia, Sara enfoca sus planes con mayor optimismo. “Estoy con un proyecto muy lindo que ya está avanzando bastante. Sería con la misma marca y otras dos marcas premium. Quizás ya en pantalla. También estamos viendo con una marca internacional a ver si se concreta en estos días. También te cuento que estoy volviendo a pintar. Esa es una primicia total, porque apenas ahora estoy retomando y ya estamos volviendo con todo. Muy pronto estaremos haciendo algunas exposiciones. A mí siempre me gustó la fusión y creo que esta no será distinta. Al contrario, quiero hacer algo diferente e interactivo”, adelanta.

Con todo lo positivo y bueno por venir, Sara es cero superstición. “La única clave para el éxito es trabajar con pasión y ser perseverante”, finaliza.