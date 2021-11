Fapasisa: sinónimo de maquinaria y solución

“Todo lo que una persona necesite para su hogar, desde la herramienta más básica hasta maquinaria para una industria se puede encontrar en la Fábrica Paraguaya de Sierras.

Tenemos equipamiento para la limpieza del hogar y jardín, así como también para el saneamiento forestal. En Fapasisa tenemos una solución y la herramienta, que puede ser manejada por cualquiera, ya que tenemos a disposición máquinas de uso profesional como de uso convencional”, destacó el ingeniero Forestal Nicolás Monte Domecq.

Precisó que entre las máquinas que se deben tener en el hogar se pueden encontrar, por ejemplo, la fumigadora manual Stihl SG 11 y la bordeadora Stihl FSE 60, ya que la limpieza del jardín es fundamental principalmente en épocas de lluvia en que hay proliferación de todo tipo de alimañas.

Además de estas maquinas, Fapasisa dispone de un amplio catálogo de la marca Stihl que incluye motosierras, desmalezadoras, fumigadoras, sopladoras, cortasetos, perforadoras y maquinarias de sistema combinados, consideradas la mejor opción para realizar múltiples trabajos.

Monte Domecq resaltó que además de Stihl, en Fapasisa también se pueden hallar máquinas de otras reconocidas marcas como Kärcher, Briggs & Stratton, Bahco, Einhell, Michelin, Stark Pro y otros.

Además de su casa central en avenida Artigas 1840, dispone de otros dos locales en Asunción, Stihl Shop en Mariscal López 2336 c/ Chaco Boreal y Kärcher Center en España 2497 c/ Santa Rosa. Así también cuenta con una sucursal en Loma Pytã (Ruta Transchaco c/ Máxima Lugo).

Se puede conocer sobre todos los productos de Fapasisa en su catálogo web en www.fapasisa.com.py o través de las redes sociales, @fapasisa en Facebook.