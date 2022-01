Visión “Together for tomorrow”

Samsung Electronics Co. Ltd. presentó su visión para el futuro: Together for tomorrow, en CES 2022. Jong-Hee Han, vicepresidente, CEO y líder de la División DX de Samsung, destacó los esfuerzos de la compañía para marcar el comienzo de una nueva era de unión, con experiencias personalizables que reflejan los estilos de vida en evolución de los consumidores e innovaciones que marcan el progreso tanto para la sociedad como para el planeta.